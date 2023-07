Klein, aber fein: Das ist seit 17 Jahren das Motto des Musikfestivals in Brügge. Die Organisatoren der St. Johanniskirchengemeinde laden am 2. September wieder Bands abseits des Mainstreams ein. Die Zukunft der Veranstaltung ist allerdings offen – und das hängt mit einem Gründungsmitglied zusammen.

Brügge. Einen Headliner, der die Massen in das Dorf zieht, wird es auch bei der 16. Auflage des Brügger Festivals nicht geben. Aber eine große Partymeile mitten in Brügge lehnt das Organisationsteam der St. Johanniskirchengemeinde auch weiterhin ab. „Wir haben oft darüber diskutiert, ob wir ein richtiges Zugpferd nach Brügge holen. Wir stehen für ein Festival mit Stil, wo es nicht nach Bratwurst und Pommes riechen soll“, erklärt Siegfried Lindemann bei der Vorstellung der Musikerinnen und Musiker, die am 2. September die Marktplatz-Bühne entern werden.