﻿Musikmarkt Rendsburg schließt – kein Nachfolger gefunden

Altstadtpassage

Ralf Dreeßen schließt den Musikmarkt in Rendsburg. In das Musikgeschäft in der Altstadtpassage kommen sogar Kunden aus Hamburg und Dänemark. Einen Nachfolger hat er aber nicht gefunden.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket