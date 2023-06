﻿Musikschule Rendsburg: Wie hat sich Musikunterricht seit der Gründung gewandelt?

Rendsburg. Früher war es viel klassischer Klavier- oder Geigenunterricht, heute bietet die Musikschule Rendsburg zum Beispiel auch Metal-Schlagzeugkurse oder eine Kunstwerkstatt an. In den 50 Jahren ihres Bestehens hat sich vieles geändert, nicht nur am Kursangebot.

Seit der Gründung 1973 ist die Musikschule Rendsburg stark gewachsen: Durchschnittlich 1800 Schülerinnen und Schüler nehmen im Jahr am Kursangebot teil. Rund 30 Prozent von ihnen kommen aus der Stadt Rendsburg, der Rest aus dem Kreisgebiet. Denn auch, wenn es der Name anders vermuten lässt, ist die Musikschule nicht nur in Rendsburg vor Ort. Unter anderem in Eckernförde, Nortorf oder Mielkendorf gibt es Zweigstellen. Außerdem arbeitet die Musikschule mit Kitas und Schulen in der Region zusammen.

Musikschule Rendsburg als Ergänzung zum Unterricht an Schulen

Die Musikschule sei ein wichtiges Angebot als Ergänzung zum Musikunterricht an Schulen, sagt Hans-Heinrich Kohnke, Vorsitzender des Trägervereins der Musikschule. „Musikunterricht an den allgemeinen Schulen kommt zu kurz“, sagt er. Es fehlten die Lehrkräfte; und wer Musik studieren wolle, werde in der Theorie an den Schulen nicht ausreichend vorbereitet.

Achilleas Tsiknakis zum Beispiel hat an der Musikschule Rendsburg Gesangsunterricht genommen und dann ein paar Semester Gesang studiert. Sein Musikschullehrer habe ihn bestens auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet, sagt er. „Die Lehrer sind Mentoren, man baut eine besondere Beziehung auf“, sagt er. Gerade macht Achilleas Tsiknakis ein Freiwilliges Soziales Jahr an der Musikschule Rendsburg.

In den Räumen der Musikschule Rendsburg stehen zahlreiche Instrumente für den Unterricht bereit. © Quelle: Daniela Weichselgartner

Aber nicht nur Kinder und Jugendliche nehmen an der Musikschule Unterricht – das Alter der Schülerinnen und Schüler reicht von ein paar Monaten in der musikalischen Früherziehung bis 90 Jahre. Hans-Heinrich Kohnke nimmt zum Beispiel selbst noch Klavierunterricht. „Es gibt eine steigende Tendenz zu mehr Erwachsenen“, sagt er.

Trends bei Instrumenten unter anderem durch Netflix-Serie

Trends gebe es auch bei den beliebten Instrumenten, sagt Musikschulleiterin Anette Berchthold. Derzeit seien aufgrund von Vorbildern wie Stargeiger David Garrett Streichinstrumente wieder sehr beliebt. Und weil in der Netflix-Serie „Wednesday“ die Protagonistin ein schwarzes Cello spiele, sei die Nachfrage nach Cello-Unterricht explodiert.

Doch um all diesen Unterricht anbieten zu können, braucht die Musikschule Lehrerinnen und Lehrer – und die sind zunehmend schwer zu finden. „Der Fachkräftemangel ist da. Es ist dramatisch“, sagt Anette Berchthold. Viele junge Menschen seien bei der Berufswahl von den Bedingungen abgeschreckt, sagt sie. Denn der Beruf werde oft nicht ernst genommen und viele Lehrkräfte arbeiteten auf Honorarbasis.

Mehr öffentliche Förderung für Musikschulen gefordert

„Wir versuchen Festanstellungen auszuweiten, aber wir sind auf Unterstützung von den Kommunen, vom Kreis und Land angewiesen“, sagt Berchthold. 70 Prozent der Kosten werden über die Kursgebühren gedeckt, der Rest über Förderungen. „Wir kämpfen von Jahr zu Jahr um öffentliche Finanzierung“, sagt Geschäftsführer Tomasz Pancewicz. Erhöhe die Musikschule die Gebühren, verliere sie ihren Zweck als gemeinnütziger Verein. Deshalb wünscht sich Anette Berchthold, dass die öffentliche Förderung von Musikschulen angehoben wird.

KN