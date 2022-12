﻿Nach 40 Jahren: Ordnungsamtsleiter Klaus Kaschke geht von Bord

Nach 40 Jahren in der Stadtverwaltung und 20 Jahren als Ordnungsamtsleiter tritt er in den Ruhestand. Mit Klaus Kaschke verlässt eine Institution das Rathaus der Stadt Eckernförde.

Eckernförde. Der dienstälteste Mitarbeiter der Eckernförder Stadtverwaltung geht von Bord. Klaus Kaschke war fast 50 Jahre im öffentlichen Dienst, davon allein 40 Jahre in Eckernförde, zuletzt als Leiter des Amtes für Ordnungs- und Sozialwesen. Der 67-Jährige hat in seiner Verwaltungskarriere vier Eckernförder Bürgermeister erlebt – und so einiges zu erzählen.

Wieder klingelt das Telefon. Die versenkbaren Straßenpoller im Stollbergring seien defekt, teilt jemand mit. Auch darum kümmert sich Klaus Kaschke. Ersatz ist schon geordert. Dann stellt er fürs KN-Gespräch das Telefon um. „Sonst kommen wir zu nichts“, sagt er und lächelt. Acht-Stunden-Tage hat es für den Amtsleiter selten gegeben. Irgendwas ist immer, und Kaschke saß an einer der zentralen Schaltstellen. Es gab Zeiten, da hat er den Ruhestand herbeigesehnt. Doch jetzt, wo es soweit ist, „ist es schon ein bisschen komisch“.

Einer der ersten Studenten in Altenholz

Hinter dem waschechten Schleswig-Holsteiner, der in Louisenberg, das damals zu Barkelsby gehörte, geboren wurde, liegt ein halbes Jahrhundert Verwaltungsleben. Seine Ausbildung begann er 1973 bei der Stadt Kiel. „Ich hatte eine Werbebroschüre der Landeshauptstadt gelesen“, erinnert sich Kaschke. Wenig später gehörte er zum ersten Studiengang der frisch eröffneten Verwaltungsfachhochschule in Altenholz, um sich für den gehobenen Dienst zu qualifizieren.

Der junge Inspektor war zunächst in Kiel und Altenholz tätig, bevor er 1982 bei der Stadt Eckernförde anfing. „Komm’ du mal vorbei“, hieß es damals. Und mit einem „Kannst anfangen“ war der Vertrag besiegelt. Seine erste Aufgabe: das Protokoll im Bauausschuss führen. Zu der Zeit wurde noch auf Magnetplatten diktiert und von Schreibkräfte abgeschrieben. Das Rathaus befand sich im historischen Gebäude, das längst das Museum beherbergt. Und das Bauamt war in der heutigen Bürgerbegegnungsstätte untergebracht.

Bürgern helfen ohne unnötige Hürden

Als Sachbearbeiter in der Bauverwaltung ging es für Kaschke gleich munter los. Damals kamen Pläne für das Sport- und Unterhaltungszentrum Borby Hof auf, das auf Kritik einer Bürgerinitiative stieß, und mit der Umwelterhebung schließlich eingestampft wurde. Müllabfuhr und Straßenreinigung befanden sich noch in städtischer Hand. Straßenausbaubeiträge, inzwischen abgeschafft, sorgten für viel Unruhe, erinnert der scheidende Amtsleiter.

Auch für einen Spaß zu haben: Beim Piratenspektakel 2014 schwingt Klaus Kaschke den Säbel gegen die Seeräuber, die die Stadtkasse rauben wollen. © Quelle: Christoph Rohde/Archiv

Nach 20 Jahren im Bauamt wechselte Kaschke 2002 ins Ordnungsamt, dessen Leiter er wurde. Hier bekam er es gleich mit dem Bürgerentscheid zur Privatisierung der Stadtwerke zu tun, die letztlich zurückgewiesen wurde. Immer wieder wurde er mit Bürgerwünschen etwa nach Verkehrsschildern konfrontiert. „Wir mussten oft Nein sagen, weil rechtliche Gründe dagegensprachen“, sagt Kaschke. Sein Ansatz sei es aber immer gewesen, Lösungen zu finden, dem Bürger zu helfen und nicht unnötig Steine in den Weg zu legen.

Freude über neue Krippen in Eckernförde

2005 legte die Stadt Ordnungsamt und Sozialamt zusammen. Das bedeutete mehr Arbeit, auch für den Leiter. „Dann ist es gut, wenn man kompetente Sachgebietsleiter hat“, sagt er. Der Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz wurde eingeführt. Und zu Kaschkes schönsten Momenten gehörte es, wenn in Eckernförde eine neue Krippe eröffnete und alle zufrieden waren. Doch gab es auch bedrückende Augenblicke, wenn es etwa bei größeren Brandeinsätze, in die das Ordnungsamt eingebunden wird, zu Verletzten oder gar Todesfällen kam.

Gekonnter Versteigerer: Vor der Stadthalle veräußert Klaus Kaschke Fundfahrräder aus dem städtischen Fundus an neue Interessenten. © Quelle: Johanna Lehn/Archiv

Neben dem Dienst setzte sich Kaschke freiwillig für das Gemeinwohl ein. Zehn Jahre (1996-2006) war er ehrenamtlicher Bürgermeister von Windeby, danach DRK-Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender des SV Kochendorf sowie 25 Jahre Gildeschreiber. Bekommt man das alles unter einem Hut? „Der einzige, der nicht gemerkt hat, dass es zuviel für mich wird, war ich“, sagt Kaschke.

Mehr Zeit für die Familie und Holstein Kiel

Auch den Ruhestand zögerte er noch etwas hinaus. Statt mit 65 zu gehen, hängte er auf Wunsch des Bürgermeisters zwei Jahre dran. Die sollten seine bisher intensivsten werden, mit Corona-Pandemie und Ukraine-Flüchtlingen. „Das hat so manche Wochenendstunde in Anspruch genommen“, resümiert Kaschke. Doch am 30. Dezember gibt er seinen Büroschlüssel ab, wird er ab da mehr Zeit für seine Familie, Frau, Kinder und Enkel haben. „Oma und Opa sind gut gefragt“, sagt er und schmunzelt.

Auch das Hobby Holstein Kiel rückt wieder ins Blickfeld. „Ich hab’ Dauerkarten, bin aber lange nicht dagewesen.“ Den DRK-Vorsitz will der Kochendorfer in seiner Wohngemeinde noch weiterführen. „Nun kann ich mich in Ruhe um die Dinge kümmern“, sagt er. Die Nachfolge im Rathaus ist geregelt: Sein bisheriger Stellvertreter Stefan Nimmrich übernimmt das Ordnungs- und Sozialamt.