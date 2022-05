Nach zwei Jahren Corona-Pause und „Langzeit-Königen“ feiern die Eckernförder Gilden wieder. Doch die Pandemie hat Spuren hinterlassen. Vor allem die Plattdüütsch Gill sieht schweren Zeiten entgegen.

Eckernförde.Nach zwei Jahren Corona-Pause können die Eckernförder Gilden aufatmen. Feiern sind wieder möglich, die Gelben Westen sehen sogar ihrem 450. Bestehen entgegen. Doch die Pandemie und neue Anforderungen haben Spuren hinterlassen. So steht bei der Plattdüütsch Gill die niederdeutsche Theaterreihe auf der Kippe. Die Gilden hoffen in dieser Situation auch auf Unterstützung durch die Stadt.

Die Plattdüütsch Gill, mit 250 Mitgliedern eine der größten plattdeutschen Gilden in Schleswig-Holstein, sieht schweren Zeiten entgegen. Kinderfest, Fastelabend und Trachtentanzgruppe sind schon in den Vorjahren eingegangen. Jetzt könnte es auch noch die Theaterreihe erwischen: Ein fehlender Kümmerer, aber auch stark erhöhte Stadthallenmieten und die Zurückhaltung der zumeist älteren Besucher in der Pandemie nennt der Vorsitzende Heiko Gauert als Gründe.