﻿Nach der Wahl: FDP in Eckernförde verliert Fraktionsstatus

Eckernförde. Für die FDP wird die Arbeit in der Eckernförder Ratsversammlung schwerer. Die Liberalen verloren bei der Kommunalwahl eines ihrer bisher drei Mandate. Damit entfällt auch ihr Fraktionsstatus. Die schwarz-grüne Landesregierung hatte kurz vor der Wahl das Kommunalrecht geändert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Demnach werden in Kommunen mit mindestens 35 000 Einwohnern oder bei Gemeindevertretungen ab 31 Sitzen zukünftig drei Mandatsträger für die Bildung einer Fraktion benötigt und nicht mehr nur zwei Personen. Mit der neuen Mindestgröße für Fraktionen will die Landesregierung der zunehmenden Zersplitterung in Kommunalparlamenten entgegenwirken.

Die Liberalen in Eckernförde fallen durchs Rost

Eckernförde unterschreitet zwar das Einwohnerlimit, bekommt aber eine Ratsversammlung mit mehr als 30 Sitzen. Damit fällt die FDP mit ihren zwei gewählten Ratsherren, Bernd Hadewig und Karl-Ludwig Loth, durchs Fraktionsrost. Regulär beträgt die Größe der Eckernförder Ratsversammlung zwar nur 27 Sitze. Doch wenn eine Partei sehr viele Direktmandate gewinnt, vergrößert sich das Gremium durch Ausgleichsmandate für andere Parteien entsprechend ihrem Stimmenanteil.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dies war zuletzt bei der Wahl 2018 offenkundig geworden, als die CDU alle 14 Wahlkreise in Eckernförde gewonnen hatte und die Ratsversammlung auf 41 Mitglieder aufgebläht wurde. Dafür musste sogar der Ratssaal neu möbliert werden. Nach der aktuellen Kommunalwahl wird mit insgesamt 35 Sitzen gerechnet, da diesmal die SPD das Gros der Direktmandate holte.

FDP bekommt keinen Fachausschuss-Sitz

Das Nachsehen hat nach der Kommunalrechtsänderung die FDP in Eckernförde. „Wir haben in der neuen Wahlperiode mit einer starken Beeinträchtigung zu rechnen“, sagt der bisherige Fraktionsvorsitzende Hadewig. Die FDP, die künftig mit nur noch zwei Ratsmitgliedern vertreten ist, verliert den Fraktionsstatus. Unter normalen Umständen mit einer 27-köpfigen Ratsversammlung, so rechnet der Liberale vor, hätte seine Partei ihn noch behalten.

Ohne Fraktionsstatus wird die FDP laut Hadewig keinen Sitz mehr in den Fachausschüssen bekommen. „Das ist eine wesentliche Beeinträchtigung unserer Arbeitsmöglichkeiten und aus unserer Sicht ein schwerer Schlag gegen die Demokratie auf kommunaler Ebene.“ Die Landesparteien von FDP und SSW haben gegen die Kommunalrechtsänderung Klage beim Landes-Verfassungsgericht eingereicht.

Hoffnung auf Spruch des Verfassungsgerichts

Der Eckernförder hofft nun auf die Rechtsprechung der Verfassungshüter. Dennoch werde die FDP weiter vor Ort ihrem Wählerauftrag gerecht werden. Auch ohne Fraktionsstatus, so der Liberale, „wollen wir mit unseren Initiativen für frischen Wind in der Eckernförder Ratsversammlung sorgen“.

KN