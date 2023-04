﻿Nach Privatisierung: Imland-Geschäftsführung zieht sich zurück

Kostenfrei bis 10:48 Uhr lesen

Krankenhaus

Markus Funk (l.) und Michael Kiens leiten die Imlandklinik mit ihren Standorten in Rendsburg und Eckernförde nur noch bis zum Sommer. (Archivbild)

Im Zuge der Privatisierung der Imland-Klinik mit ihren Standorten in Rendsburg und Eckernförde steht auch ein Wechsel an der Spitze des Krankenhauses an. Die bisherigen Geschäftsführer Markus Funk und Michael Kiens beenden ihre Verträge im Sommer.