Nach Übergriff auf Frau in Damp: Polizei sucht Zeugen

Ein bisher unbekannter Mann hat eine Frau in Damp bedroht, als sie auf dem Rückweg in ihre Ferienwohnung war. Jetzt sucht die Polizei Zeugen für die Tat.

Damp. Nach einem Übergriff am Dienstagabend in Damp sucht die Kriminalpolizei Eckernförde nach Zeugen. Den Angaben zufolge wurde gegen 22.15 Uhr eine 22-jährige Frau auf dem Rückweg zu ihrer Ferienwohnung angegriffen, als sie auf dem Gehweg vor der Ostseeresidenz zu Fuß unterwegs war. Ein unbekannter Mann habe sie in gebrochenem Deutsch aufgefordert, mitzukommen. Die junge Frau konnte sich jedoch losreißen. Sie blieb unverletzt.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 35 Jahre alt, auffällig groß (etwa 1,90 bis 1,95 Meter), sehr korpulent (ca. 130 kg), dunkle Haut, schwarze stoppelkurze Haare, silberner Nasenring, braune Augen, kein Bart. Zum Tatzeitpunkt hatte er eine lange tarnfarbene Hose sowie ein schwarzes T-Shirt getragen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer Tel. 04351 / 89 212 600 zu melden.