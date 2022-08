Mit sechs Jahren können Kinder in sogenannte Kinderfeuerwehren eintreten, davon gibt es im Kreis Rendsburg-Eckernförde bereits sechs Stück. Am Sonntag treffen sich die Jüngsten im Freilichtmuseum Molfsee.

Molfsee. Früh übt sich, wer ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau werden will. Klingt einfach und ist es in einigen Gemeinden auch: Nicht nur in Molfsee können Kinder im Alter von sechs Jahren bereits in eine sogenannte Kinderfeuerwehr eintreten. In Molfsee heißen die Mitglieder Feuerfüchse, am Sonntag ist der gesamte Nachwuchs aus den Wehren zum spaßigen Treff ins Freilichtmuseum Molfsee eingeladen.

Seit Januar ist Jens Henningsen der Fachgruppenleiter Kinderfeuerwehr im Kreisfeuerwehrverband. Eine Aufgabe, die ihm sichtlich Freude macht. Kinder, die in Feuerwehren organisiert sind, gibt es im Kreis Rendsburg-Eckernförde eine Menge.