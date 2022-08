﻿Nachwuchspolitiker Felix Siegmon will Landeschef der Jungen Union werden

Felix Siegmon wirft seinen Hut in den Ring: Der 24-jährige Jurastudent aus Wulfshagen will Landesvorsitzender der Jungen Union werden. Dafür bekam er jetzt Rückendeckung aus seinem Heimatverband.

Gettorf. Der Jurastudent Felix Siegmon aus Wulfshagen kandidiert für den Landesvorsitz der Jungen Union Schleswig-Holstein. Dies teilte der 24-jährige am Freitag mit. Am Vortag hatte er seine Kandidatur beim Ortsverbandstag der Jungen Union Gettorf sowie im JU-Kreisvorstand Rendsburg-Eckernförde angekündigt. Beide Gremien haben sein Vorhaben den Angaben zufolge einstimmig unterstützt. Am 20. August sollen zusätzlich die Mitglieder durch eine Mitgliederversammlung in die Entscheidung eingebunden werden. Hintergrund der Kandidatur Siegmons ist der angekündigte Rückzug der amtierenden JU-Landesvorsitzenden Birte Glißmann.

Siegmon ist bereits seit 2017 Kreisvorsitzender der Jungen Union Rendsburg-Eckernförde und seit 2018 zusätzlich stellvertretender Landesvorsitzender. Laura Hannig, Vize-Kreisvorsitzende der JU, unterstrich: „Wir kennen und schätzen Felix Siegmon als unseren Kreisvorsitzenden seit vielen Jahren für seine klare politische Haltung und sein Engagement für die Junge Union. Er bringt viele innovative Ideen für die JU Schleswig-Holstein mit. Aus diesen Gründen unterstützen wir ihn mit aller Kraft bei der Kandidatur für den Landesvorsitz.“