﻿Naherholung im Kaltenhofer Moor: Nur auf den Wegen ist es sicher

Felm. „O schaurig ist’s über’s Moor zu gehn, wenn es wimmelt vom Heiderauche.“Diesen Satz zitiert Gudrun Aschenbach, als sie über den Moorsee blickt. Doch von Grusel und Heiderauch, wie die deutsche Lyrikerin Annette von Droste-Hülshoff ihn 1842 beschreibt, ist an diesem sonnigen Augusttag 180 Jahre später keine Spur. Die Tour durch das Kaltenhofer Moor bei Felm ist dadurch nicht minder interessant. Im Gegenteil: Der Lebensraum Moor bietet Beobachtern eine Menge – ganz ohne kalten Schauer.

„Das Moor ist viel abwechslungsreicher als zum Beispiel der Wald“, sagt Aschenbach, zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin aus Schierensee. Am Freitag wird sie beim Naturgenussfestival der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein eine Führung durch das Kaltenhofer Moor anbieten, nun ist sie auf Vor-Exkursion unterwegs. Auf Waldstücke, in denen Moorbirken und Fichten in die Höhe ragen, folgen offene Flächen mit Moosen und niedrigen Sträuchern, die schließlich in einen Moorsee übergehen. „Das Moor hat etwas Gedämpftes“, sagt Aschenbach. Das liege auch am schwingenden Boden, auf dem die Menschen dort durch die Natur wandern.

Im Kaltenhofer Moor: Mit scharfem Blick lassen sich Moosbeeren entdecken

Auch die Hinweistafeln entlang des Moorwegs im Kaltenhofer Moors versprechen vielseitige Flora und Fauna: Glockenheide und rundblättriger Sonnentau, eine fleischfressende Pflanze, sind hier genauso beheimatet wie die seltene Rosmarinheide und das weite Flächen bedeckende Pfeifengras. Auch die Moosbeere soll hier wachsen.

Die möchte Aschenbach ausfindig machen. Ihre Augen wandern über den Boden rechts und links der Wege. Minutenlang lässt sie den Blick schweifen, während sie langsam einen Fuß vor den nächsten setzt. „Da ist eine Moosbeere!“, ruft sie zufrieden. Und tatsächlich: An Zweigen mit feinen Blättern hängen zwei kleine, rote Beeren direkt über dem Boden.

Sie hat sich gut versteckt zwischen den Moosen und Gräsern im Kaltenhofer Moor: die Moosbeere. © Quelle: Johanna Lehn

"Es ist überall so trocken", sagt die Naturführerin immer wieder. Die Klimakrise macht auch vor Mooren nicht halt. Dabei können sie einen großen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Dafür sorgt eine weitere kleine, unscheinbare Pflanze, die hier und da den Boden bedeckt: Torfmoos. Aus ihr wird der Torf, der Unmengen an Kohlendioxid binden kann. Doch auch das ist an vielen Stellen im Moor ausgetrocknet.

Das Kaltenhofer Moor ist vielen Tieren ein Zuhause

Die vielen Libellen, die durch die Luft schwirren, scheint das nicht zu stören. Eine lässt sich auf einen Halm sinken. „Ich fotografiere sie schnell, damit ich sie zu Hause bestimmen kann“, sagt Aschenbach. Das Moor beheimate deshalb so viele Libellen, weil die Larven im Wasser heranwachsen könnten. Auch Spinnen in ihren Netzen sind zuhauf auf den Sträuchern zu sehen.

Das Moor ist auch vielen anderen Tieren ein Zuhause. Auf einem toten Baumstamm sonnt sich eine Eidechse, zwischen dem hohen Pfeifengras schaut ein Reh herüber. Am Ufer stehend ist das Quaken eines Moorfrosches zu hören, in der Ferne die Rufe eines Kranichs. Schlangen wie Ringelnatter oder Kreuzotter bleiben heute im Verborgenen.

Auf der anderen Seite des Moorsees wächst die Heide. © Quelle: Johanna Lehn

Mit geschärften Sinnen lässt sich im Kaltenhofer Moor einiges an Leben entdecken. Es gehört der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein und ist ein Naturschutzgebiet. Das bringt einige Regeln mit sich – die einzuhalten auch in ungeschützten Gebieten ratsam ist. Auch wenn die Moosbeere lecker aussieht oder sich eine Pflanze im eigenen Garten gut in Szene setzen ließe: Geerntet werden darf nichts. „Viele graben seltene Pflanzen für zu Hause aus – nicht wissend, dass sie dort nicht wachsen“, erklärt Aschenbach. „Denn wer hat zu Hause schon ein Moor zu bieten?“

Spazieren im Kaltenhofer Moor: Abseits der Wege droht Gefahr

Besonders im Moor sei es sinnvoll, nicht – wie viele gerade in der Pandemie – querfeldein zu laufen. „Im Moor empfiehlt es sich immer, auf den ausgewiesenen Wegen zu bleiben – allein aus Selbstschutz“, sagt Aschenbach. Was im August trocken und rissig erscheint, ist in anderen Monaten matschig oder mit Wasser bedeckt. Die Wege aber seien sicher – saisonunabhängig. In Hochmooren wie dem Kaltenhofer oder dem Dosenmoor könne möglicherweise mehrere Meter kein Grund kommen, dann werde es gefährlich. So sollten auch Hunde an der Leine geführt werden.

Auch Baden sollen Spaziergänger in Moorseen nicht – selbst wenn sie locken. „Die Leute sollen ja in die Natur gehen, aber sie sollen achtsam sein und die Natur schützen“, sagt Aschenbach. Aufmerksame Beobachter können also leicht vom Wege aus eine Menge entdecken – und beim Anblick einer Spinne vielleicht doch mit kleinem Schauer über das Moor gehen.