﻿Landerlebnistag im Naturpark Hüttener Berge mit Einblicken in Höfe und Natur

Wie lebt ein Huhn in Freilandhaltung, und wie steht es um die Vögel am Wittensee? Fragen dieser Art beleuchten die Veranstaltungen am ersten von drei Landerlebnistagen des Vereins Naturpark Hüttener Berge am 2. April. Interessierte haben die Wahl zwischen elf Programmpunkten.

Ascheffel. Der Naturpark Hüttener Berge startet ein neues Angebot für Natur- und Landwirtschaftsinteressierte: die Landerlebnistage. Drei wird es in diesem Jahr geben, den ersten am Sonntag, 2. April. An vielen Orten im Naturpark gibt es ein abwechslungsreiches Programm, bei dem Höfe ihre Tore öffnen und Interessierte an geführten Wanderungen am Wittensee, im Wald oder durch die Knicklandschaft teilnehmen können.

Worüber unterhält sich Bauer Bannick mit Henne Herta? Wie kommt ein Schmetterling zur Welt? Wie schafft es die Kartoffel vom Acker auf unsere Teller? Diese und weitere Fragen sollen bei insgesamt elf Veranstaltungen des Landerlebnistags beleuchtet werden.

Landerlebnistag: Von Freilandhaltung bis Vogelstimmen

Am Morgen findet beispielsweise eine vogelkundliche Wanderung am Wittensee statt, Hof Bannick gewährt Einblick in die Freilandhaltung seiner Hühner, auf Hof Bielfeldt können Interessierte mehr über Schweinehaltung und Direktvermarktung erfahren.

Am Nachmittag wird auf Gut Schirnau gezeigt, wie Kartoffeln angebaut, gelagert und verpackt werden, auf dem Kolonistenhof sind Groß und Klein auf der Spur des Frühlings. Um Bio-Gemüseanbau geht es auf Hof Schröder, in der Aschberg-Region gibt es eine geführte Wanderung durch die Knicklandschaft. Am Abend schließt das Programm mit einer Vogelstimmenwanderung durch Ascheffel und das Helldell.

Für Naturschutz sensibilisieren und Wertschätzung der Landwirtschaft fördern

„Mit dieser Veranstaltungsreihe wollen wir die Vielfalt unserer wunderschönen Natur präsentieren und für ihren Schutz sensibilisieren“, erklärt der Vorsitzende des Naturparks Hüttener Berge, Detlef Kroll. Laut Veranstalter geht es bei den Landerlebnistagen zudem um die Wertschätzung der Landwirtschaft.

Viele der Veranstaltungen sind kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen unter naturpark-huettenerberge.de.