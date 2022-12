﻿Neubaugebiet in Mühbrook: Ortspolitiker äußern Bedenken

Die Gemeinde Mühbrook will den Bau eines kleinen Wohnbaugebiets mitten im Ort doch nicht blockieren – zumindest vorerst. Nach wie vor gefällt den Ortspolitikern die Platzierung der geplanten elf Wohneinheiten nicht. Kann jetzt in Gesprächen mit den Investoren trotzdem eine Lösung gefunden werden?

Mühbrook. Ob mitten im Dorf ein neues Wohnbaugebiet entsteht, bleibt vorerst offen. In einer Sondersitzung vertagte die Gemeindevertretung die geplante Entscheidung über eine Änderung des Bebauungsplans Dorfmitte. Darüber soll jetzt in einer nächsten Sitzung am 1. Februar entschieden werden – zusammen mit der Abstimmung über die Verhängung einer Veränderungssperre für das Areal, das östlich an das Hotel Seeblick angrenzt.