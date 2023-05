﻿ Nooröffnung Eckernförde: Fledermäuse bekommen einen Bunker

Eckernförde. Rund 20 Interessierte waren am Sonnabend zu einer Informationsveranstaltung der Stadt Eckernförde und der Big Städtebau GmbH auf das Gelände des künftigen Neubaugebiets Nooröffnung gekommen. Dort informierten Experten darüber, wie und wo die rund 200 Fledermäuse, die im alten Noorkanal unter dem Gelände leben, in Zukunft unterkommen sollen. Denn: Der unter der Erde verlaufende Noorkanal ist fast 100 Jahre alt und muss dem geplanten Neubaugebiet mit seinen rund 150 Wohnungen weichen.

Geplant ist der Bau eines rund 15 mal 5 Meter großen unterirdischen Fledermaus-Quartiers aus massivem Beton in der Nähe des Bahndamms. Er soll den geschützten Tieren eine neue Heimat bieten. Im kommenden Monat rollen die Bagger an. Im Spätherbst soll das Quartier mit Erde überdeckt, eingezäunt und für die Tiere bezugsfertig sein. Die Fledermäuse haben dann zwei Jahre Zeit, ihr neues Zuhause zu besiedeln.

Nooröffnung: 100 Mietwohnungen geplant

„Erst wenn der alte Kanal von 1926 frei ist, werden wir dort mit dem Abbruch beginnen“, versichert Projektkoordinatorin Anja Heinrich von der Big Städtebau GmbH. „Durch die besondere Lage des Baugebietes gibt es für uns hier vieles zu beachten.“ Deswegen hatte es unter anderem 2018 eine Tauchfahrt im alten Kanal gegeben.

„Ich bin optimistisch, dass die Tiere das neue Quartier annehmen werden“, versichert Fledermausexperte Florian Gloza-Rausch. Er kennt sich aus mit den Säugern und hat unter anderem die Naturschutzmaßnahmen für die Fledermäuse am Kalkberg in Bad Segeberg begleitet. „Eckernförde hat wunderbare Quartiere für Fledermäuse“, so der Experte. „Die Tiere wissen, dass sie hier ganz gut leben können.“ Die Fledermäuse, die im alten und etwa 200 Meter langen Noorkanal zwischen Windebyer Noor und Binnenhafen Eckernförde Schutz vor Witterung und Raubtieren finden und dort überwintern, haben ihr Revier über dem Noor. Nachgewiesen wurden acht Arten, darunter Wasserfledermaus, Fransenfledermaus und das Braune Langohr.

Damit die Tiere dort in Zukunft auf die Jagd gehen können, werden nach aktuellem Stand rund 700 000 Euro für den neuen Fledermaus-Bunker ausgegeben. „Die Ausschreibung für das Projekt ist bereits abgeschlossen“, sagt Bauingenieur Bernd Kasper, der das Projekt begleitet. „Jetzt beginnen wir mit der Auswertung der Angebote.“

Den künftigen, wenige Zentimeter großen Eingang in das neue Quartier werden die Tiere sicher finden, sagt Gloza-Rausch. „Fledermäuse sind neugierige Tiere. Die Ersten fliegen da rein und gucken sich das an. Durch ihr Schwarmverhalten kommen die anderen Tiere nach.“

Mit dem Projekt Fledermausquartier beginnen offiziell die Erdarbeiten für das Baugebiet Nooröffnung, das seit 2008 geplant wird. Eckernfördes Bürgermeisterin Iris Ploog (SPD) sprach am Sonnabend vom „ersten Baustein“, der angegangen werde. In den kommenden Jahren sollen die rund 6700 Quadratmeter in bester Eckernförder Lage mit Wohn- und Geschäftshäusern bebaut werden. Der Startschuss zum Projekt hatte sich mehrfach verschoben.