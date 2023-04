Aus der Not eine Tugend machen: Den Tennisclub Neudorf-Bornstein plagten finanzielle Sorgen, Mitgliederschwund und der schlechte Zustand seiner Sandplätze. Bürgermeister Christoph Arp (CDU) hatte die Idee zur Multifunktionsfläche, die bald eingeweiht wird. Die soll sogar zum Winterspektakel taugen.

Neudorf-Bornstein. Fußball, Tennis, Hockey, Volley- und Basketball oder einfach nur Gymnastik an der frischen Luft – in Neudorf-Bornstein können sich Sportfans bald draußen austoben. Möglich wird das durch eine neue Multifunktionsfläche, die sich durch einen besonderen Belag auszeichnet und die am 1. Mai feierlich eröffnet werden soll.