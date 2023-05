﻿Diese App soll die Parkplatzsuche in Eckernförde erleichtern

Eckernförde. Wo kann man in Eckernförde strandnah parken und – die wichtigere Frage – gibt es dort noch freie Parkplätze? Antwort darauf gibt das Pilotprojekt Parkraummanagement, eine Kooperation des digitalen Dienstleisters Dataport mit der Stadt Eckernförde. Inzwischen ist eine App am Start, die Autofahrern auf dem Smartphone unkompliziert die freien Stellplätze anzeigt.

Unscheinbare kleine Sensoren auf den Parkplätzen zeigen an, ob der jeweilige Stellplatz von einem Auto belegt ist oder nicht. Gerade in der Hochsaison, wenn der Verkehrsdruck von Urlaubern und Ausflüglern die Straßen des Ostseebades belastet, sind solche Informationen von Belang. Nach Schätzungen des ADAC entfallen 30 bis 40 Prozent des innerstädtischen Verkehrs auf die Parkplatzsuche. Umso wichtiger wird ein effektives Parkraummanagement.

Mehr als 400 Sensoren auf den Parkplätzen

Im Frühjahr 2021 trat Dataport mit dem digitalen Projekt an die Stadt Eckernförde heran. Wenige Monate später gab die Ratsversammlung grünes Licht für das Pilotvorhaben. Inzwischen sind mehr als 400 Parksensoren auf den strandnahen Eckernförder Parkplätzen Am Exer und Preußerstraße verbaut. Die Sensoren arbeiten nach dem Prinzip eines Schwingkreises mit Spule und Kondensator. Sie messen die Metallmasse und können so melden, ob ein Auto über ihnen parkt oder nicht.

Die dazugehörige App dParkingPartner können Autofahrer kostenlos herunterladen. Sie sehen dort, wo es noch freie Parkplätze gibt. Gezielt kann der Nutzer auch nach Stellplätzen mit E-Ladesäulen suchen oder nach Plätzen für Menschen mit Behinderung. „Darüber hinaus kann über die App das Bezahlen für den Parkplatz eingeleitet werden“, erläutert Dataport-Sprecherin Britta Heinrich. Ziel des Pilotprojekts sei es, das Parkmanagement anschließend auch anderen Kommunen anzubieten.

Zwei Infotafeln an den Einfallsstraßen geplant

In Eckernförde gehören noch zwei große digitale Infotafeln dazu, die auch ohne App in Echtzeit die freien Parkplätze anzeigen. Sie sollen nach Auskunft des Stadtbauamts „so schnell wie möglich“ installiert werden. Olav Meins (Tiefbauamt) rechnet damit in den nächsten zwei Monaten. Als Standorte sind im Ostseebad die Rendsburger Straße/B 203 und die Berliner Straße/B 76 ausgeguckt worden.

Wenn alles gut funktioniert, ist laut Meins auch eine Erweiterung des Systems auf andere Eckernförder Parkplätze möglich. Wünschenswert sei etwa die Einbeziehung des Parkplatzes Grüner Weg an der B 76 mit seinen 455 Stellplätzen. Dabei sei nicht ausgeschlossen, auch andere Techniken als die Bodensensoren einzusetzen. Nach Angaben von Dataport ist ebenfalls eine Erfassung mit Zählschleifen denkbar.

Digitale Lenkung soll Eckernförde entlasten

Mit der digitalen Parkplatz-Lenkung will die Stadt Eckernförde den Suchverkehr in Richtung Strandparkplätze reduzieren und damit den Ausstoß von CO2 und die Verkehrsbelastung für Anlieger in der Innenstadt reduzieren. Gerade in der Hochsaison, aber auch bei Volksfesten und an sonnigen Wochenenden sind Parkplätze in Eckernförde schnell ausgebucht. Autofahrer, die über das neue System feststellen, dass keine strandnahen Stellplätze mehr frei sind, können in andere Stadtbereiche ausweichen.

