﻿Neue Ausstellung in Bordesholm: QR-Code bringt Gäste zum Motiv

20 großformatige Bilder von Klaus Müller sind im Haus der Kirche in Bordesholm ausgestellt. Besucher, die von den 60 mal 90 Zentimeter großen Motiven begeistert sind, können sich auch an den Standort des Fotomotivs navigieren lassen. Die Bilderschau läuft bis zum Universitätstag im Sommer.

