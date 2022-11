﻿Designer und Landschaftsmaler stellt in Galerie Göldner in Bordesholm aus

In den Bildern des Hamburger Künstlers Mathias Meinel verschmelzen Himmel und Erde nicht selten. Werke des Designers und Landschaftsmalers sind bis zum Januar in der Galerie Göldner in Bordesholm ausgestellt.

Bordesholm. Mathias Meinel aus Hamburg ist nach 2020 ein weiteres Mal in der Galerie Göldner in der Holstenstraße 69 in Bordesholm mit einer Ausstellung zu Gast. Die Vernissage mit dem 41-jährigen Designer und Landschaftsmaler beginnt an diesem Sonnabend, 12. November, um 18 Uhr. Seine Bilder sind bis zum 3. Januar zu sehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit 2018 nimmt Mathias Meinel an den Symposien der norddeutschen Realisten teil und stellt in zahlreichen Museen und Galerien aus, dabei zum zweiten Mal in Bordesholm. In seiner Kunst setzt er die realistische Tradition fort und bricht sie zugleich durch seine Motivwahl, heißt es in der Ankündigung der Galerie. Seine Gegenlichtbilder, in denen sich die Sonne einen Weg durch Bäume bricht, seien atemberaubend.

Bordesholm: Himmel und Erde verschmelzen in den Bildern

Der Künstler traue sich in seiner Kunst, auch Pfützen auf dem Mais-Äckern zu malen, arbeitet darin mit Spiegelung und Licht, Farbfeldern und Linien, und verleihe dem Unscheinbaren Anmut und Bedeutung, indem er Himmel und Erde verschmelzen lasse, heißt es weiter. Und dies mache er expressiv und weist durch die Strichführung über das Motiv hinaus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

In der Interpretation könnte folgendes stehen: Was der Mensch durch Ackergerät an Ordnung und Geradlinigkeit in den Boden zu schreiben versucht, holt sich das Urelement Wasser mit Leichtigkeit zurück, erschafft neu und bildet Himmelsaugen im Wasserspiegelbild. In der Ausstellung in Bordesholm sind auch neue Arbeiten von Mathias Meinel zu sehen, die in Frankreich innerhalb eines Symposiums der Norddeutschen Realisten (on tour) in der Bretagne entstanden sind.