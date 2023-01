﻿Neue Führungskräfte für die Imland-Klinik in Rendsburg und Eckernförde

Mit Meike Buchholz und Dr. Alexander von Freier hat die angeschlagene Imland-Klinik zwei wichtige Posten neu besetzt. Buchholz arbeitet ab sofort als Pflegedirektorin, von Freier als Chefarzt der Inneren Medizin am Standort Eckernförde.

Rendsburg. Die Imland-Klinik mit ihren Standorten in Rendsburg und Eckernförde hat seit Anfang Januar zwei Neuzugänge in den Reihen ihrer leitenden Angestellten. Meike Buchholz ist ab sofort als neue Pflegedirektorin für beide Standorte der Klinik in Rendsburg und Eckernförde zuständig. Dr. Alexander von Freier ist der neue Chefarzt der Inneren Medizin in Eckernförde. Dies teilte die Klinik am Donnerstag mit.