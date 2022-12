﻿Neue Gastronomie in Schwedeneck – an einem ungewöhnlichen Ort

Mit einem stilvollen Café in eine frühere Tankstelle einziehen: Dazu gehört schon etwas Mut. Gastronomin Christina Stein hat in Schwedeneck einen neuen Treffpunkt geschaffen.

Schwedeneck. Wenn Tankstellen träumen könnten, würden sie sich womöglich das erhoffen, was der einstigen Spritstation in Schwedeneck widerfahren ist: Diese hat sich in ein charmantes Café verwandelt. Es zieht nun im Ortsteil Surendorf Besucher an. Was auch daran liegt, dass sich Betreiberin Christina Stein zuvor schon an zwei anderen Standorten Wertschätzung erarbeitet hat.

Sie eröffnete ihr Café Cupedia bereits 2015, in Dänischenhagen. Später folgte ein Umzug nach Tüttendorf, wo die heute 34-Jährige ihr Café an der Bundesstraße 76 betrieb. Doch die Gastronomin wollte sich verkleinern, um noch näher bei ihren Gästen zu sein.

Schwedeneck: Mutige Kombination mit Café

Auf der Suche nach einem neuen Ort für ihr gastronomisches Angebot stieß sie schließlich auf die frühere Tankstelle in Surendorf in der Gemeinde Schwedeneck. Die gehört mittlerweile Besitzern, die mit Kommunalmaschinen handeln. Daneben ein Café einzurichten, klingt erst mal nach einer mutigen Kombination.

Auch draußen gibt es auf der ehemaligen Tankstellein Schwedeneck ein Gastronomieangebot. © Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Doch sie hat Anziehungskraft. Christina Stein erinnert sich noch an den ersten Besuch in Surendorf im Frühjahr: „Ich lief rein in das Gebäude und dachte: Hier kann ich mir das vorstellen!“ Im Juni startete der Umbau der gemieteten Räume, ab Oktober/November begann ein „ Softopening“. Seit dem 1. Dezember ist das neue Café Cupedia in Schwedeneck geöffnet.

Nachhaltige Ideen für neue Gastronomie in Surendorf

Bei der Inneneinrichtung war Christina Stein und ihrem Mann Ben auch das Thema Nachhaltigkeit wichtig, erklären die beiden. So hängt im Gastraum zum Beispiel eine alte, vom Sperrmüll gerettete Leiter, an der Lampen befestigt sind. Manche Möbel sind auch schon gebraucht. Viel Holz, Polstermöbel und warme Farben sorgen für Behaglichkeit.

Und weil das Gebäude früher eine Tankstelle war, darf im Angebot auch der dafür typische Bockwurstbereiter nicht fehlen. Draußen, auf dem Vorplatz, ist das Areal mit Weinfässern, Podest und charmanten Details wie einer Jeep-Front für die Nutzung hergerichtet. Wobei es dort auch noch grüner werden soll.

Essensreste sollen nicht im Müll landen

Mit insgesamt etwa 50 Plätzen ist das Café Cupedia kleiner als das Vorgänger-Café. Die Speisekarte bietet unter anderem ein vielfältiges Frühstücksangebot samt Lieferangebot, aber auch Bistroküche. Gebackenes bis hin zur Hochzeitstorte gehört weiterhin zum Angebot von Christina Stein. Vieles macht sie selbst.

Sie setzt nach eigenen Angaben auf Gastfreundlichkeit und eine „nachhaltige und saisonale Küche“. Zur Nachhaltigkeit gehören spezielle Boxen für die Gäste, in denen diese Essensreste mit nach Hause nehmen können. Damit nicht mehr so viel Essen im Müll landet. Von 12 bis 14 Uhr gibt es ein Mittagsangebot.

Die Resonanz auf die Neueröffnung in Schwedeneck sei sehr positiv gewesen, freut sich die Gastronomin. Passend dazu kommt während des Gesprächs mit ihr eine Besucherin ins Gebäude, die noch ein Willkommensgeschenk vorbeibringt. Auch Stammgäste von den vorherigen Standorten gehören weiter zur Kundschaft.

Neues Café wird gut genutzt

Und es dauert an diesem Morgen nach der Öffnung um 10 Uhr auch nur wenige Minuten, bis schon vier der sechs Tische im Café Cupedia besetzt sind. Das „Café Cupedia“ in Schwedeneck hat von mittwochs bis Sonntags von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Kleinere Gruppen können hier auch reservieren, doch für große Gesellschaften fehlt der Platz. „Aber vielleicht kann man hier noch was schaffen. Wir sind ideenreich“, sagt Christina Stein. Was ihr auch gefällt: Mit dem Umzug ist die gebürtige Eckernförderin der Ostsee wieder näher gerückt.