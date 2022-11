﻿Flintbek investiert und wirbt um junge Familien

Das 1980 in Voorde errichtete Feuerwehrgerätehaus ist binnen weniger Tage dem Erdboden gleichgemacht worden, auch dort wird eine Kita entstehen.

Der Entwicklung folgen – das will die Gemeinde Flintbek. Passend zu den Baugebieten wird an die Planung von Kindertagesstätten gedacht, damit junge Familien in die Gemeinde kommen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket