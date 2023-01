Das verschobene Konzert „Gestade in Fernen“ der Neuen Musik wird am Freitag, 20. Januar, in Eckernförde nachgeholt. Das Ensemble Reflexion K wird dabei durch eine Sopranistin verstärkt.

