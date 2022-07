Sie arbeiten oft im Stillen und bewirken aber viel Gutes: die Service Clubs in Eckernförde. Lions Club und Rotary Club stellen sich jetzt neu auf im Ostseebad.

Eckernförde. Sie leisten seit Jahrzehnten im Hintergrund Hilfe, die nicht jeder gleich erkennt. Die Service Clubs in Eckernförde sind wichtiger Teil des sozialen Gefüges im Ostseebad. Jetzt haben sich Rotary Club und Lions Club neu aufgestellt. Im Sommer stehen nicht nur die Ämterwechsel an. Dann wird auch ein Schlaglicht auf die Unterstützung geworfen, die die Clubs in der kommenden Periode geben wollen.

Zunächst diese Botschaft: Rotary bleibt im Ostseebad in weiblicher Hand. Neue Präsidentin ist Dr. Regina Bahr. Sie ist Kinderärztin in der Stadt. Ihre Vorgängerin Erika Neubert legte ihr feierlich die Präsidentenkette um. Das Ritual gehört zum turnusmäßigen Wechsel. Und sie zeichnete zwei Mitglieder für besonders Engagement aus: Karin Himstedt, die ehrenamtliche Bürgervorsteherin in der Eckernförder Politik ist, und Alexander Stoy. Neuer Vizepräsident ist Hans-Joachim Lüdcke.