﻿Neue Strandkörbe in Surendorf – Tageskörbe in Schwedeneck jetzt auch digital zu mieten

Schwedeneck. Vieles ist teurer geworden – das gilt auch für Strandkörbe. Circa 900 Euro pro Stück haben sie in diesem Jahr in der Neuanschaffung gekostet, berichtet der Chef der Schwedenecker Touristik, Manfred Mallon. Noch vor Kurzem seien es nur 600 Euro gewesen. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten habe die Touristik zudem auf einen neuen Lieferanten umsatteln müssen. „Und so viele Strandkorbhersteller gibt es dann auch nicht“, sagt Mallon.

Jedes Jahr ersetzt die Touristik, die alle Strandkörbe an den Stränden Surendorf und Dänisch-Nienhof bereitstellt, ungefähr zehn bis 15 der in die Jahre gekommenen Strandkörbe. „Die durchschnittliche Lebensdauer beträgt etwa sieben Jahre“, so Mallon. Fällig wurden in diesem Jahr auch die fünf kostenlos nutzbaren Strandkörbe, die direkt an der Touristinformation am Weg stehen.

Ein Werbeplakat in Dänischenhagen brachte Mallon auf die Idee zu einer Kooperation. Darauf waren abgebildet: der blaue Strandkorb, der im Haupthaus der Eckernförder Bank steht. Auf Mallons Anfrage hin stimmte die Bank zu: „Die Idee hat uns sofort gefallen“, bestätigt Vertriebsleiter Marco Fröse. Jetzt wurden die neuen Körbe aufgestellt und stehen Strandbesuchern ab sofort und wie zuvor kostenlos zur Verfügung.

Wer für längere Zeit buchen oder tageweise einen der 90 zur Verfügung stehenden Strandkörbe in Surendorf oder Dänisch-Nienhof mieten will, kann das seit dieser Saison auch digital tun. Über die App „Strandbutler“ kann der Strandkorb im Voraus gebucht und bezahlt werden. Vor Ort lässt der Strandkorb sich per Bluetooth entsperren. „Das wird von unseren Besuchern schon gut angenommen“, so Mallon. Die analoge Alternative – als in der Touristik nachzufragen – funktioniert aber auch noch.