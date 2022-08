﻿Neue Wählergemeinschaft Haby: Das sind ihre Ziele

In Haby hat sich eine neue Wählergemeinschaft gegründet. Sie heißt „Gemeinsam für Haby“. Was die Wählergemeinschaft antreibt, was der Auslöser für ihre Gründung war, was sie vorhat.

Haby. Haby hat eine neue Wählergemeinschaft (WG): „Gemeinsam für Haby“. Elf Bürgerinnen und Bürger gründeten sie vor Kurzem im Haby Krog, mit dabei auch Bürgermeisterin Gesche Clasen (SPD) und die anderen SPD-Gemeindevertreter mit und ohne Parteibuch. Drei der Neuen hatten bisher noch nichts mit der Ortspolitik zu tun. Vorsitzender wurde Gemeindevertreter Arnold Kleine-Doepke, der gemeinsam mit vier Frauen und einem Mann die Wählergemeinschaft „Gemeinsam für Haby“ als Team führen will.

Gesche Clasen ist in der zweiten Wahlperiode im Amt und will auch nach der nächsten Wahl weitermachen, „dann aber als parteilose Bürgermeisterin“. Parteipolitische Leidenschaft war ihr immer fremd. Vor neun Jahren war sie in die SPD eingetreten, weil die SPD sie als Bürgermeisterkandidatin wollte.

Haby: Engagement für den Ort wichtiger als Partei

Inzwischen befindet sich der SPD-Ortsverein Haby in Auflösung. Die verbliebenen Mitglieder gehören bald einem Nachbar-Ortsverein an. Die etwa 30-jährige selbstständige Geschichte des SPD-Ortsvereins Haby endet damit. Früher gehörten die Habyer Genossen zum Ortsverein Holtsee-Haby. Als es in Haby erstmals einen SPD-Bürgermeister gab und die Zahl der Mitglieder wuchs, wuchs auch ihr Selbstbewusstsein und sie machten sich selbstständig. Inzwischen ist der Ortsverein stark geschrumpft. Mitglieder sind alt geworden oder inzwischen verstorben. Neue Mitglieder kommen nicht dazu.

Schon immer war die Habyer SPD offen für Parteilose. „Ich bin nie Mitglied der SPD gewesen“, erklärte der frisch gewählte WG-Vorsitzende Arnold Kleine-Doepke, der für die SPD in der Gemeindevertretung sitzt. Seine Stellvertreterin, die Gemeindevertreterin Anne Greifsmühle, ist SPD-Mitglied.

Neue Wählergemeinschaft in Haby will mehr Bürger für Mitarbeit in der Gemeinde ansprechen

Mit aktuellen politischen Entwicklungen oder dem Spitzenpersonal in Berlin habe die Entscheidung nichts zu tun. „Das hat nichts mit Scholz zu tun. Dann hätten wir ja schon bei Schröder austreten müssen“, scherzt sie. Die Partei sei nie so wichtig für sie gewesen, es gehe ihr in erster Linie um Haby. Hier will sie sich weiter engagieren und wahrscheinlich SPD-Mitglied bleiben, ohne sich in der Partei zu engagieren.

Haby hat damit jetzt zwei Wählergemeinschaften. Die bestehende war einst aus der CDU hervorgegangen, die in Haby ebenfalls keinen Ortsverband mehr hat.

Die neue Wählergemeinschaft „Gemeinsam für Haby“ will mehr Bürgerinnen und Bürger für eine Mitarbeit in ihrer Gemeinde ansprechen. Parteien seien da eher eine Hürde, jedenfalls auf dem Land. „Wir sind ein kleines Dorf. Grabenkämpfe können wir uns nicht leisten“, so der neue Vorsitzende. Und junge Leute würden ohnehin nicht mehr zur SPD finden. Sie will man aber für kommunalpolitisches Engagement gewinnen, denn der Nachwuchs fehlt.

Wehrführer Gösta Jöhnk und sein Stellvertreter Thomas Bartels von der Freiwilligen Feuerwehr nutzten die Gelegenheit, um die möglichen zukünftigen Kommunalpolitiker kennenzulernen und ihnen mit auf den Weg geben: „Ihr müsst euch um die Feuerwehr kümmern.“ 21 Mitglieder zählt die Feuerwehr Haby – zu wenig, um die Einsatzbereitschaft sicherzustellen, vor allem tagsüber an den Werktagen.

Erste Ideen für das zukünftige Wahlprogramm sammelte die Wählergemeinschaft „Gemeinsam für Haby“: Ausbau der Wanderwege, mehr Bänke im Ort, sodass insbesondere ältere Menschen auch mal Pause machen können. Die Fahrradmobilität soll gestärkt werden, ebenso die Dorfgemeinschaft, durch Feste ebenso wie durch das Organisieren von Hilfe. Auf Neubürger soll stärker zugegangen werden. Bürger sollen besser in Entscheidungsprozesse einbezogen werden.

Es sind erste Ideen, an denen weiter gearbeitet werden soll, wenn es nach dem Vorstand geht, dann am liebsten mit möglichst vielen Habyer Bürgern. „Jeder, der mitmachen will, ist willkommen“, so der Vorsitzende.

Von Sigrid Querhammer