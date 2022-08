﻿Neue Wege für Müll in Nortorf: Recyclinghof ist in Gnutzer Straße umgezogen

Für 1,5 Millionen Euro ist in Nortorf ein neuer Recyclinghof gebaut worden. Er ist übersichtlicher und größer als sein Vorgänger. Doch nicht alle Navigationssysteme finden die neue Adresse in der Gnutzer Straße 5. Wie man den Wertstoffhof trotzdem ohne Hürden erreicht.

Nortorf. Neue Wege für Müll in Nortorf und Region: 1,5 Millionen Euro investierte die Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde GmbH (AWR) in den Neubau des Recyclinghofs in der Gnutzer Straße 5 in Nortorf. 24 unterschiedliche Wertstoffe können auf dem 4400 Quadratmeter großen Fläche kostenlos oder gegen Gebühr abgegeben werden. Woran noch gearbeitet wird: Die Adresse soll für Navigationssysteme erkennbar gemacht werden und Solarpaneele sollen auf die Dächer.

Der neue Recyclinghof liegt im Süden von Nortorf, also nun quasi am anderen Ende der Stadt. Tipp für die Anfahrt: Man erreicht das Gelände über die Landesstraße 328, Abfahrt Gnutz/Nortorf. Die Gnutzer Straße zweigt südlich der Landesstraße von der Itzehoer Straße ab.

Das 1992 an der Fabrikstraße in Nortorf eröffnete Recyclinghof-Gelände sei zu klein geworden, berichtet Recyclinghof-Leiterin Christine Schulte. Seit 2017 suchte die AWR ein größeres Gelände – und fand es im Industriegebiet Gnutzer Straße. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde kaufte die 4400 Quadratmeter Fläche, die AWR baute.

Aus Sicht von AWR-Geschäftsführer Ralph Hohenschurz-Schmidt ist daraus ein Vorzeigeprojekt entstanden. Bewährt sich die teils neu organisierte Form des Recyclinghofs, sollen weitere der insgesamt zehn AWR-Recyclinghöfe im Kreis nach dem Nortorfer Vorbild umgebaut werden.

Umzug in Nortorf: Was kann auf dem Recyclinghof abgegeben werden?

Die Auswahl an Wertstoffen, die abgegeben werden können, wurde um Asbest, Glaswolle und Teerpappe erweitert. Insgesamt gibt Sammelbereiche für 24 unterschiedliche Wertstoffe. Kostenlose Abgabe heißt es für Menschen aus dem Kreis unter anderem bei Sperrmüll und Schadstoffen aus privaten Haushalten, Batterien, Altglas, Elektrogeräten, Papier, Altmetall, Altkleidern und Wandfarbe. Für jeweils einen Kubikmeter Asbestzement werden 200 Euro Recycling-Gebühren fällig, 60 Euro für die gleiche Menge Glaswolle, 120 Euro für Bauschutt.

Neuer Recyclinghof in Nortorf: Nicht alles wird angenommen

Nicht angenommen werden Rest- und Biomüll, Industriebatterien, Akkus aus E-Bikes, Autoschrott wie Kotflügel oder Stoßstangen.

Drei statt bislang zwei Kräfte arbeiten nun für den Hof, sie weisen am Eingang in den Aufbau des Recyclinghofs ein: Die Abgabeboxen sind mit Nummern gekennzeichnet und stehen entlang einer Einbahnstraße. Auch das ist neu: Nach dem Abladen der Wertstoffe ist der Hof über eine extra Ausfahrt zu verlassen. Auf dem alten Gelände mussten die Fahrzeuge gewendet werden. Mit Anhängern war das Manövrieren mitunter heikel.

Die Bauphase für den neuen Recyclinghof dauerte von März bis August dieses Jahres. Die Hoffläche wurde mit Beton-Verbundsteinen auf einer hydraulisch gebundenen Tragschicht gepflastert. Die Gesamtdicke des Oberbaus beträgt 65 Zentimeter. Sogenannte Schüttboxen wurden angelegt, die ebenerdig erreichbar sind. Recyclingmaterial kann dort vom Autoanhänger oder dem Kofferraum direkt abgeladen werden. Dies ist eine Verbesserung zum alten Standort: Dort mussten die Wertstoffe häufig noch über Leitern bis an den Rand der Sammelcontainer getragen werden.

Die Schüttboxen bestehen aus 20 Zentimeter dicken Betonplatten, die auf einer 30 Zentimeter dicken Schotterlage ruhen. Sie haben Wände aus Betonsteinen und Trapezblechen. Die Trapezblechdächer stehen auf stabilen Holzträgern. „Sie sind auf den Aufbau von Solarpaneelen ausgelegt“, berichtet AWR-Aufsichtsratsvorsitzender Hans-Jörg Lüth. Bis jetzt wurden noch keine Paneele installiert: Der Strom, den sie produzieren würden, kann bislang nicht ins Netz eingespeist werden. AWR und Stadtwerke Nortorf verhandeln noch.

Bürokratische Hürden für neuen Recyclinghof in Nortorf waren hoch

Lüth kritisiert die Genehmigungsbehörde des Landes, das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR): „Wir mussten acht Ordner abgeben.“ Viele Unterlagen habe das LLUR doppelt angefordert. Das bürokratische Hin und Her habe den Baustart um neun Monate verzögert. „In der Zeit stiegen die Baupreise“, erklärt Lüth. Geplant wurde noch mit 1,2 Millionen Euro, inzwischen kommen 1,5 Millionen Euro zusammen.

„Es grenzt an Amtsmissbrauch“, sagt Lüth über das Vorgehen des LLUR. Recyclinghöfe werden über die Abfallentgelte finanziert – die AWR-Kundschaft trägt also mittelbar die Baukosten mit.

Infos zum Recyclinghof in der Gnutzer Straße 5 in Nortorf gibt es unter Tel. 04331/345-123 oder E-Mail: service@awr.de. Der Hof hat Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 9 bis 12 sowie 12.30 bis 17 Uhr, Sonnabend von 9 bis 13 Uhr geöffnet.