﻿Neuer Amtsdirektor erkundete die Dörfer rund um Bordesholm per Motorrad

Erster Arbeitstag für den neuen Amtsdirektor Marco Thies in Bordesholm. Der 46-jährige Neumünsteraner ist seit 1. August neuer Verwaltungschef im Rathaus am Bahnhof.

Marco Thies ist seit Montag neuer Amtsdirektor in Bordesholm. Der 46-Jährige aus Neumünster verriet in einem Pressegespräch, was seine erste Diensthandlung war, was er gerne in seiner Freizeit macht und warum er sich eine so überschaubare Verwaltung ausgesucht hat.

Frank Scheer WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket