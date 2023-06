﻿Neuer Bürgermeister in Mühbrook: Das will Andreas Schilling

Mühbrook. Andreas Schilling (63) ist neuer Bürgermeister in der Gemeinde Mühbrook. Der IT-Leiter in einem Unternehmen in Hamburg löst Wulf Klüver ab, der nach zehnjähriger Amtszeit als Gemeindechef und 29 Jahren Mitwirkung in den Gremien auf eigenen Wunsch ausscheidet. Die Gemeinde will den pensionierten Zahnarzt am Freitag, 8. September, in einer Feier gebührend verabschieden.

Vor zwei Jahren ist Andreas Schilling zum ersten Mal von Menschen im Dorf angesprochen worden, ob er sich zukünftig ein Engagement als Gemeindechef vorstellen könnte. Da war er als Gemeindevertreter der kommunalen Wählergemeinschaft, die die einzige politische Kraft in Mühbrook ist, in seiner ersten Legislaturperiode. Bürgermeister Klüver hatte auch nachgefragt. „Es waren aber viele Spaziergänge mit meiner Ehefrau um den Einfelder See notwendig, bis der Entschluss dafür wirklich gereift war“, erzählte der neue Bürgermeister bei einem Fototermin in der Dorfbucht.

Mühbrook: Schilling will Bürgermeistersprechstunde einführen

Der Neuling an der Spitze des 540 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Dorfs an der Nordspitze des Einfelder Sees hat konkrete Vorstellungen für seine Amtszeit. Beruflich will er in dem Unternehmen kürzertreten und in Mühbrook mittwochs eine Bürgersprechstunde einführen. Der Zeitpunkt steht nicht fest. In einem Flyer sollen die neue Gemeindevertretung und ihre Ziele vorstellt werden.

Schilling ist mit acht Jastimmen bei eigener Enthaltung gewählt worden. „Ich freue mich“, waren dann seine ersten Worte. „Ich möchte dazu beitragen, dass die Lebensqualität und Gemeinschaft in Mühbrook erhalten bleibt. Dafür sind nicht nur wir neun Gemeindevertreter, sondern alle zuständig. Ich möchte ein Wir erzeugen.“

Ehrenbürgermeisterin Dagmar Scheel, die bis 2013 drei Wahlzeiten lang im Amt gewesen war, verabschiedete am Donnerstagabend ihren damaligen Nachfolger Wulf Klüver. © Quelle: Frank Scheer

Eine kommunale Energiewende im Dorf und die das Thema Kindertagesstätte sind zwei große Themen, die Schilling und die neue Gemeindevertretung beschäftigen werden. „Ich möchte, dass jedes Kind aus Mühbrook auch hier in der Kita in der Alten Schule einen Platz findet“, betonte er. Außerdem: „Wir sind ein gutes Team, ich stehe für eine gute Streitkultur.“ Jens Heeck ist sein erster Stellvertreter, Susanne Mieth seine zweite Stellvertreterin.

In der Abschiedsrede als Bürgermeister kennzeichnete Wulf Klüver die Nahwärmeversorgung und Umbau der Feuerwehr als zwei große Themen. Er wies auch darauf hin, dass der Gemeinschaftsraum im Anbau der Feuerwehr für private Feiern mittlerweile genutzt werden darf. Eine weitere Mitteilung: Der Schönbeker Weg wird in diesem Jahr saniert. Klüver selbst verabschiedet die ausgeschiedenen Gemeindevertreterinnen und -vertreter Helga Lucas, Andy Grabowski und Gerd-Rainer Hienstorfer.

Kurzfristig hat Schilling noch zwei Sitzungen vor der Sommerpause angesetzt: Der Bauausschuss tagt am Mittwoch, 28. Juni, und die Gemeindevertretung am Mittwoch, 5. Juli, jeweils 19.30 Uhr.

