﻿Neuer Bürgermeister in Schillsdorf: Andreas Lisch will „Lönneberga-Charakter“ des Orts erhalten

Schillsdorf. Am lila gestrichenen Holztisch im Garten sitzen und auf die Blühwiese voller Mohn, Kornblumen und Kamille gucken: Das ist der Lieblingsplatz des neuen Bürgermeisters von Schillsdorf. „Das ist einfach traumhaft, hier zu sitzen und den Kaffee zu genießen“, schwärmt Andreas Lisch.

Das Lächeln im Gesicht des 53-jährigen Nachfolgers von Heinz Danker verschwindet auch nicht angesichts der anstehenden Themen im Dorf: „Ich habe Lust zu gestalten, und ich möchte der Gemeinde mit meinem Engagement auch etwas zurückgeben.“

Die Zeit für die Aufgaben eines Bürgermeisters kann sich der Familienvater von drei Heranwachsenden im Alter zwischen 16 und 21 Jahren auch vor seinem beruflichen Hintergrund nehmen. Andreas Lisch ist Berufssoldat, als Leiter einer Familienberatungsstätte in Niedersachsen kann er die Verwaltungsarbeit von zu Hause aus erledigen. In Schillsdorf will sich der frisch gebackene Gemeindechef um den Erhalt und Ausbau von Dorfschule und Kita kümmern. Und das nicht nur, weil er diese Aufgabe seinem Vorgänger in die Hand versprochen hatte.

Wärmenetze in Schillsdorf: Andreas Lisch will die Bürger hören

„Ich bin in der ehemaligen Spielstube unheimlich behütet aufgewachsen und danach in die Schule im Ortsteil Hüttenwohld gekommen“, sagt Lisch, der sich auch in der Bokhorster Heilig-Geist-Kirchengemeinde engagiert. „Das ist für mich wie Lönneberga, und das will ich im Auge behalten.“

Wichtig ist für ihn aber auch das Thema erneuerbare Energien, aus seiner Sicht muss zum Erreichen der Klimaziele neben Wind- und Solarparkplanungen auch das Thema Wärmenetze angegangen werden. „In dem Bereich Wärmenetze wollen wir die Meinung der Bürger ausloten, zum Beispiel die Wärmeversorgung über eine Biogasanlage.“ Dabei soll auch über Beteiligungsmöglichkeiten der Schillsdorfer nachgedacht werden.

Die Themenliste ist damit aber noch nicht ausgeschöpft. Verbessern möchte Andreas Lisch die Radwegsituation – dabei schwebt ihm vor aus der stillgelegten Bahnstrecke Neumünster-Ascheberg einen Fahrrad-Highway ins Leben zu rufen. „Immer mehr Leute steigen auf E-Bikes um, dafür wäre die Strecke ideal“, sagt Lisch. Ein Riesenthema, wie er sagt, sei das Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Bokhorst. „Da müssen wir was machen, das Gebäude entspricht in keinster Weise den Anforderungen.“

Der neue Bürgermeister von Schillsdorf setzt auf viel Kommunikation

Bei den anstehenden Themen setzt der neue Bürgermeister auf viel Kommunikation und Information. „Mir ist es wichtig, dass wir miteinander sprechen und nicht übereinander“, sagt der Berufssoldat, der immer auch bei den Ausschusssitzungen dabei sein möchte.

Verstärkt wird seine Lust auf Ortspolitik durch den Generationswechsel, der in der CDU ebenso vollzogen wurde wie bei der Wählergemeinschaft unabhängiger Schillsdorfer Bürger (WuSB). Bei der Kommunalwahl gewann die WuSB: Sie stellt sechs Sitze, die CDU errang fünf Sitze. „Wir haben einen supertollen Haufen im Gemeinderat, alle wollen gestalten“, berichtet Andreas Lisch.

Mit ins Boot holen will Lisch in die örtliche Politik auch die Einwohner, die nicht über digitale Medien kommunizieren – er favorisiert ein Schwarzes Brett für Ankündigungen der Gemeinde und der örtlichen Gruppen.

KN