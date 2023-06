﻿Sinneswandel in Sören: Neuer Bürgermeister unterstützt Pläne für Solarpark an der A 215

Sören. Die Gemeinde Sören feierte ihren 700. Geburtstag am vergangenen Wochenende ganz groß. Auch die Adelsfamilie Rantzau, der die Kommune ihre erste urkundliche Erwähnung verdankt, war beim Festakt vertreten. Am folgenden Montag nun ging der Blick in die Zukunft. In der Gemeindevertretung gab es einen echten Umbruch: Sechs der bisherigen sieben Mandatsträger sind vom neu gewählten Bürgermeister Walter Stindt verabschiedet worden.

Auch der 65-jährige Stindt gehört zu den sechs Neulingen der siebenköpfigen Gemeindevertretung. Zu seiner ersten Stellvertreterin wurde Stefanie Schmidt, zum zweiten Stellvertreter Volker Triglaff gewählt. Nur Jörg Kukla ist aus der vorherigen fünfjährigen Amtszeit noch vertreten. In Sören gibt es nur die Kommunale Wählergemeinschaft als politische Kraft.

Sören: Neuer Solarpark an der A 215 wird demnächst beraten

Walter Stindt, pensionierter Elektroingenieur, lebt seit 1990 mit Ehefrau Marion im Ort. Vor zwei Jahren trat er erstmals ins öffentliche Rampenlicht – als Sprecher einer Initiative, die sich gegen einen 50 Hektar großen Solarpark erfolgreich gewehrt hatte. Nun aber geht es für ihn und seine sechs anderen Mitstreiter ganz im Gegenteil darum, einen etwa 30 Hektar großen Solarpark an der Autobahn 215 zu realisieren. Die vielen Module sind vor Ort inzwischen kein Reizthema mehr. „Die gesetzlichen Vorgaben haben sich verändert“, so Stindt. „Zudem ist die Fläche deutlich geringer, und es fließt Geld in die Kasse der Gemeinde.“

Sören befindet sich auch aus anderer Perspektive im Wandel. Es ist ein sehr kinderreiches Dorf. 200 Einwohner gibt es, wovon 48 Mädchen und Jungen unter 18 Jahre alt sind. Dieser Umstand wird die Arbeit im neuen Gremium prägen. Die Feierlichkeiten zum 700. Geburtstag würdigte der neue Gemeindechef als „super gelungen und perfekt vorbereitet“. Diese Wertschätzung ging an das Festkomitee, das von Lars Geffert und Manfred Christiansen geführt worden war. Im Programm sei für jede Altersgruppe etwas dabei gewesen.

Festakt in der Scheune Kähler in Sören: Hans Caspar Graf zu Rantzau (rechts) – hier in der ersten Reihe neben dem ehemaligen CDU-Ministerpräsidenten Peter Harry Carstensen – hielt auch eine kurze Rede. © Quelle: Manfred Christiansen

Neben zahlreichen Amtsträgern und Gästen aus der Region Bordesholm, unter anderem der ehemalige Ministerpräsident Peter Harry Carstensen, war auch Hans Caspar Graf zu Rantzau der Einladung zum Festakt gefolgt und hielt eine Ansprache. Seine Vorfahre Detlef von Rantzau hatte 1323 dem Kloster Neumünster den vierten Teil des Ortes Sören verkauft und so für die erste urkundliche Erwähnung gesorgt.

In der Sitzung am Montag aus der Gemeindevertretung verabschiedet wurden Lars Geffert, Marc Redmer, Hauke Kähler, Wiebke Stühmer und Petra Tews-Triglaff. Das Wirken von Manfred Christiansen, der nach 20 Jahren als Bürgermeister und 45 Jahren Tätigkeit für die Gemeinde nicht mehr kandidiert hatte, wurde in zwei Reden und einem Gedicht würdigt.

Sören im Wandel: Vorreiter für schnelles Internet auf dem Lande

„Der erfolgreiche gute Geist von Sören hat in der Vergangenheit mit freiheitlichem Denken, Pragmatismus, sozialen Empfinden und Bürgersinn viel bewegt“, sagte Christiansen gegenüber den Kieler Nachrichten. „Dieser sollte auch bei den Zukunftsentscheidungen zur Modellregion Bordesholmer See und bei der Nutzung der erneuerbaren Energien im Amt einfließen.“ Die Gemeinde war schon einmal Vorreiter für ein erfolgreiches Projekt: 2010 starteten die Versorgungsbetriebe Bordesholm in Sören ihr Projekt „schnellestes Internet Deutschlands“.

