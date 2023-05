﻿Neuer Chef der Stadtwerke SH: „Wir werden uns weiterentwickeln“

Eckernförde. Bernd Reichelt hat seinen neuen Posten als Chef der Stadtwerke SH angetreten. Im September vergangenen Jahres hatte ihn der Aufsichtsrat zum neuen Geschäftsführer und Nachfolger von Wolfgang Schoofs berufen. Seit Anfang der Woche ist er jetzt im Amt. Der 57-jährige Reichelt war zuletzt als Geschäftsführer der Stadtwerke in Menden im Sauerland beschäftigt. Nun will der gebürtige Wolfsburger und Vater von fünf Kindern die Fusion der ehemals drei eigenständigen Stadtwerke in Rendsburg, Eckernförde und Schleswig abschließen und setzt dabei vor allem auf Transparenz, Kommunikation und Wertschätzung gegenüber den rund 400 Beschäftigten.

„Wir werden uns weiterentwickeln“, verspricht Reichelt mit Blick auf seine Mannschaft und hat eine klare Botschaft: „Für unsere Mitarbeiter ist die Arbeit bei den Stadtwerken eine tolle Chance. Sie machen eine wirklich sinnvolle Arbeit. Denn alles, was wir tun, sorgt dafür, dass die Menschen in ihren Orten leben können“, so Reichelt mit Blick auf die Versorgung mit Energie, Wärme und Kommunikation.

Der neue Stadtwerke-Chef weiß beim Blick auf Netze, Leitungen und Rohre, wovon er spricht. Seine Karriere begann in einer Kläranlage in Wolfenbüttel mit der Ausbildung zum Ver- und Entsorger. Erst später folgten Studienabschlüsse in der Ver- und Entsorgungstechnik sowie im Fachbereich Wirtschaft.

Stadtwerke SH bleiben mit neuem Chef auf Kurs

Dass die Stadtwerke SH in ihren drei Städten vor dem Hintergrund der Marktliberalisierung noch immer auf einen vergleichsweise großen und treuen Kundenstamm blicken können, sei nicht selbstverständlich, unterstreicht Reichelt. Dennoch sei das Unternehmen längst in einem Transformationsprozess angekommen. Dies betreffe unter anderem die Digitalisierung oder auch die Struktur. Trotz dieser kulturellen Veränderung bleibe der „Faktor Mensch“ Dreh- und Angelpunkt der Stadtwerke SH, so Reichelt.

Was die Zukunft der Energieversorgung und damit auch der Netze und Heizungen in den Städten betrifft, setzt Reichelt auf die technische Entwicklung. Dabei müssten sich die Stadtwerke mit ihren bisherigen und bundesweit beachteten Projekten wie dem Eisspeicher am Rendsburger Kreishaus oder Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung in Eckernförde nicht verstecken. „Entwicklungen weg von den Fossilen und hin zu weniger CO₂-Ausstoß gab es hier schon frühzeitig“, freut sich Reichelt über den vor Jahren eingeschlagenen Kurs des Unternehmens. Diese Innovationen müssten nun weitergeführt werden. Das könne jedoch nur gelingen, wenn alle Beteiligten wie Mitarbeiter, Kunden oder Gesellschafter und Verwaltungen „dafür brennen“, so Reichelt.

Vor dem Hintergrund künftiger Heiztechnologien und dezentraler Stromversorgung – beispielsweise durch Photovoltaik auf den Dächern von Eigenheimen und öffentlichen Gebäuden – werden sich die Stadtwerke vom klassischen Verkauf und Vertrieb von Strom und Gas weg entwickeln. „Die Margen werden künftig geringer“, ist Reichelt überzeugt. Der Fokus des Unternehmens werde in der Zukunft verstärkt auf Beratung und Dienstleistung liegen. Dies gelinge jedoch nur bei einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den örtlichen Unternehmen und zum Beispiel den Verwaltungen. „Was immer geht, ist ein kooperativer Ansatz in der Grundhaltung“, sagt Reichelt.