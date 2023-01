﻿Neuer Chef im Gesundheitsamt: Dennys Bornhöft setzt auf Prävention

Dennys Bornhöft ist der neue Leiter des Gesundheitsamtes in Rendsburg. Hier verrät der ehemalige FDP-Landtagsabgeordnete, was er im Kreishaus anpacken will und wie sich die Gesundheitsprävention im Kreis weiterentwickeln kann.

Rendsburg. Seit wenigen Tagen ist der ehemalige FDP-Landtagsabgeordnete Dennys Bornhöft der neue Chef im Gesundheitsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Als Leiter der Behörde will der 36-jährige Diplom-Verwaltungswirt neben den Pflichtaufgaben die Prävention stärken und die Gesundheit im Kreis 20 Jahre in die Zukunft denken.

In seiner Zeit als Abgeordneter im Kieler Landeshaus hat sich Dennys Bornhöft vor allem mit Gesundheitspolitik beschäftigt. „Daher finde ich die Arbeit hier im Gesundheitsamt spannend und ich kann viel aus meiner bisherigen Arbeit mitbringen“, sagt Bornhöft. Seine Ämter als Chef der Kieler FDP und im Landesvorstand der Partei hat er in der Zwischenzeit abgegeben, um sich auf seine neuen Aufgaben im Rendsburger Kreishaus zu konzentrieren.

Einblick in das Gesundheitsamt

Und dort hat er in den vergangenen Tagen interessante Einblicke in die Zuständigkeiten seiner Behörde in einem der größten Flächenkreise Deutschlands bekommen. Zum Beispiel, dass die Überwachung von rund 2500 Trinkwasserbrunnen im Kreisgebiet und der Wasserqualität an 27 Badestellen allein rund um die Eckernförder Bucht zu den Aufgaben des Gesundheitsamtes gehören. Auch liegt im Kreishaus die Aufsicht über die Hygiene in bis zu 700 Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen oder Altenheimen. „Mein Ziel ist es, dass uns diese Einrichtungen künftig noch stärker als Partner wahrnehmen“, sagt Dennys Bornhöft.

Corona hat das Team im Gesundheitsamt Rendsburg gefordert

Vor dem neuen Chef liegt viel Arbeit: Die Corona-Pandemie hatte das Gesundheitsamt und die Beschäftigten dort in den zurückliegenden zweieinhalb Jahren stark gefordert. Vor allem viele Schuleingangsuntersuchungen blieben liegen. „Da muss man schon von einer gewissen Welle sprechen, die hier abgearbeitet werden muss.“ Im Schnitt werden 2500 angehende Schulkinder pro Jahr im Kreishaus untersucht. Für jeden Termin brauchen die Mitarbeiter etwa eine Stunde.

Aber vor allem die Gesundheitsprävention soll im Mittelpunkt seiner Arbeit stehen, sagt Dennys Bornhöft. Bei einer ersten Gesundheitskonferenz unter Leitung des Kreises wollen Ende April rund 200 Gäste aus dem Gesundheitsbereich in Rendsburg zusammenkommen. „Mein Wunsch ist es, dass wir mit den Akteuren wie Kassenärztlicher Vereinigung oder Kommunen noch mehr ins Gespräch kommen und Gesundheitsthemen wie Prävention oder Ärzteversorgung dauerhaft angehen“, sagt Bornhöft. „Bei der Gesundheitskonferenz geht es darum, ein Forum für alle Beteiligten zu schaffen. Lasst uns so denken, als wäre der Kreis 20 Jahre weiter.“

Digitalisierung im Fokus

Auch beim Thema Digitalisierung könne im Gesundheitsamt in den kommenden Jahren vieles bewegt werden. Zum Beispiel beim sicheren Datenaustausch mit Ärzten oder anderen Behörden. „Da gibt es leider noch viele Tätigkeiten, die einfach Zeit verschlingen.“

Eine der größten Herausforderungen für Bornhöft wird – wie für viele Behördenleiter – qualifiziertes und engagiertes Personal für die Zukunft zu finden. „Wir freuen uns immer über Bewerbungen von Medizinischen Fachangestellten oder Ärztinnen und Ärzten, die sich vorstellen können, beim Gesundheitsamt zu arbeiten“, sagt er.

Erfolg bei der Personalgewinnung

Einen ersten Erfolg bei der Personalgewinnung kann der Kieler bereits verbuchen. Eine Stellenausschreibung des Kreises hatte er kürzlich auf einem seiner reichweitenstarken Social-Media-Kanäle gepostet. Prompt kamen Bewerbungen. Seine neue Stelle und die Aktivitäten auf seinen Profilen im Internet will Bornhöft jedoch künftig stärker trennen.

Dennys Bornhöft ist Diplom-Verwaltungswirt und hat einen zusätzlichen Masterabschluss für Europäisches Verwaltungsmanagement. Im Bewerbungsverfahren im Herbst hatte sich der Vater zweier kleiner Kinder und Ehemann der FDP-Bundestagsabgeordneten Gyde Jensen gegen mehrere Mitbewerber durchgesetzt. Vor allem die Nähe zur seiner Kieler Heimatstadt habe zur Entscheidung für den Posten in Rendsburg beigetragen. Denn: Lange hat Bornhöft für die Finanzbehörde in Hamburg gearbeitet. „In dieser Zeit bin viereinhalb Jahre lang jeden Tag etwa dreieinhalb Stunden zwischen Kiel und Hamburg gependelt.“ Das ist nun erst einmal vorbei. „Ein paar Jahre will ich das hier schon gerne machen“, sagt Bornhöft.