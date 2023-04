﻿Förderkreis Musik an der Thomaskirche: Neuer Vorstand mit smarten Ideen

Molfsee. Der Förderkreis Musik in der Thomaskirche hat einen neuen Vorstand: Michael Krawczak, Sabine Schulte-Gahlen und Anke Wolff-Steger werden sich künftig engagieren. Neue Ideen hat das Team ebenfalls: Künftig soll es nach den Konzerten noch einen Smalltalk mit den Künstlern geben.

Weil der ehemalige Vereinsvorstand mit Eva-Maria Brunschweiger, Dieter Heber und Jutta Völler vor kurzem nach mehreren Jahrzehnten ehrenamtlichen Engagements zurückgetreten ist, wurde jetzt neu gewählt. Warum engagiert sich Michael Krawczak im Förderkreis? „Weil ohne das Ehrenamt unsere Gesellschaft nicht funktioniert. Ob Feuerwehr oder Musik, das Ehrenamt findet sich überall“, so der neue Vorsitzende.

Michael Krawczak, Sabine Schulte-Gahlen und Anke Wolff-Steger neu im Vorstand

Dazu kommt: „Jeder engagiert sich dort, wo er seine Passion hat und das ist bei mir die Musik“, fügt Krawczak hinzu. Bis vor fünf Jahren hat er im ThomasChor gesungen, aktiv spielt er Posaune im Uni-Orchester. „Affinität zur Musik ist da“, gesteht er. Und betont: „Ich möchte natürlich diesem Amt auch meinen Stempel aufdrücken.“

Die Geschichte des Förderkreises begann im Jahr 1986, als Kantorin und Organistin Sabine Seifert nach Molfsee in die Kirchengemeinde Schulensee kam. Sie hatte die Idee für den Verein, der mit ihr 1989 als Förderkreis Musik in der Thomaskirche gegründet wurde.

Neue Ideen gibt es auch schon, eine verrät Michael Krawczak: „Wir planen künftig nach den Konzerten eine Smalltalk-Runde mit den Künstlern. Bei einem Getränk können die Gäste dann mit den Künstlern und Künstlerinnen ins Gespräch kommen.“

Weitere Veranstaltungen sind ebenfalls in der Planung. „Am 11. Juni wird das Motto ,Orgel meets Flöte und Posaune’ heißen“, erklärt Krawczak. An der Orgel will dabei Sabine Seifert die Gäste begeistern, unter anderem wird Krawczak mit der Posaune dabei sein.

Am 10. September steht Kammermusik mit Studenten der Musikhochschule Detmold auf dem Programm, am 31. Oktober gibt es nicht nur Musik, sondern auch eine Lesung mit Nils Rohwer. Dabei werden Marimba-Klänge in der Thomaskirche erklingen.

Smalltalk nach den Konzerten mit den Musikern

Im November steht Mendelssohns Oratorium „Elias“ auf dem Konzertprogramm, im Dezember wird es ein Weihnachtskonzert mit dem ThomasChor und der Formation TiefBlech Kiel geben.

Das erste Konzert unter Regie des neuen Vorstands war für Montag, 1. Mai, geplant, es sollte ein Kammerkonzert mit dem Kontrabassisten Glenn Großmann, Solist im Philharmonischen Orchester Kiel, und dem Pianisten Stefan Bone, Korrepetitor an der Kieler Oper, sein – doch das Konzert musste kurzfristig abgesagt werden, da Großmann erkrankt ist.