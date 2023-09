﻿Neuer Radschnellweg für Eckernförde – vorerst mit Hindernissen

Eckernförde. Die Stadt Eckernförde will den Radverkehr voranbringen. Im neuen Verkehrskonzept, das die Kommune in Auftrag gegeben hat, ist das Fahrrad ein Schwerpunkt, um die Mobilitätswende anzugehen. Wichtiger Baustein: der Radschnellweg, der von Borby in die Innenstadt führen soll. Der Abschnitt zwischen Pferdemarkt und Noorstraße ist fast fertig. Doch es gibt Hindernisse.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Bauarbeiten befinden sich auf der Zielgeraden. Die 280 Meter entlang der Bahntrasse zwischen Pferdemarkt und Noorstraße sind nahezu fertig gepflastert. Aktuell wird die Drainage verlegt. 3,50 Meter ist der neue Radschnellweg hier breit, der später noch mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet wird. Seit Anfang Juli laufen die Arbeiten, die nach Einschätzung von Tiefbauarbeiter Dennis Schefske in wenigen Wochen abgeschlossen sein können.

Gefälle mit Treppenstufen am Pferdemarkt

Der neue Abschnitt ist Teil einer Radtangente auf der alten Kreisbahntrasse von der Schleswiger Straße über das Stadtentwicklungsprojekt Nooröffnung bis zum Bahnhof. Auf 410 000 Euro ist der neue Teilbereich veranschlagt, 330 000 Euro davon fließen als Förderung aus einem Bundesprogramm zur Stärkung der Radinfrastruktur. Der Radschnellweg soll neben Anreizen, für den Weg in die Innenstadt vermehrt aufs Rad zu steigen, auch den Schülerverkehr entzerren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Noch gibt es aber zwei Hürden, um kreuzungsfrei von A nach B zu kommen. Da die Eckernförder Bucht durch eine eiszeitliche Gletscherzunge geschaffen wurde, ist die Innenstadt von Endmoränen, wallartigen Aufschiebungen, umgeben. Sprich: Hier besteht ein kräftiges Gefälle. Derzeit führt eine Treppenanlage über mehrere Höhenmeter zum Pferdemarkt hinunter. Ein ähnlich steiles Hindernis erstreckt sich zur Noorstraße hin. Ursprünglich überspannte den Pferdemarkt eine Brücke für die Kreisbahn, doch die wurde mit Einstellung des Bahnverkehrs in den 1950er-Jahren abgerissen.

Drei Varianten für eine Brückenauffahrt

Planer Christian Klafs vom Hamburger Büro Logos, das mit dem Verkehrskonzept beauftragt ist, geht von drei möglichen Varianten für die Überwindung des Höhenunterschieds aus: Eine neue, zehn bis elf Meter hohe Brücke könnte über eine wendelförmige Rampe, ein Rondell oder eine Schleife angefahren werden. „Schwierigster Punkt sind die schmalen Grundstückszuschnitte“, sagt Klafs. Auch die Kosten sind nicht ohne. Der Planer geht von sechs bis acht Millionen Euro für das Brückenbauwerk aus.

Hürde auf dem Weg von und zum Pferdemarkt: Radfahrer müssen hier absteigen und eine Treppe überwinden. Mittelfristig ist ein Brückenbauwerk geplant. © Quelle: Christoph Rohde

„Es wird nicht einfach“, konstatiert der Umweltausschussvorsitzende Sören Vollert (Grüne). Doch zurzeit stünden Fördermittel zur Verfügung. Man solle nicht denken, nur weil es um Fahrräder gehe, sei alles über eine Million zu teuer, fügt er hinzu. „Luft nach oben“ für einen reibungslosen Radverkehr sehen die Planer auch an anderen Stellen in Eckernförde. So ist in der Innenstadt nach Verkehrszählungen vor allem die Reeperbahn stark frequentiert.

Rendsburger Straße „nicht das Optimum“

Hier gehe es darum, den Tunnel unter dem Lornsenplatz „verträglicher“ zu machen, so Klafs. Auch die anschließende Rendsburger Straße sei „nicht gerade das Optimum“ für Radfahrer. Insgesamt soll das Verkehrskonzept neben der Stärkung des Radverkehrs ein Augenmerk auf einen fließenden Autoverkehr und eine Minimierung des Durchgangsverkehrs legen. Auch das Parken sowie ÖPNV und Fußgänger sollen mitgedacht werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Im Klimaschutz ist nach Worten der Planer der Verkehr einer der größten Hebel für Kommunen, da sie die Planungshoheit über ihre eigenen Straßen hätten. In der weiteren Entwicklung des Eckernförder Verkehrskonzepts ist am 22. November ein Bürgerworkshop vorgesehen. Im Frühjahr 2024 sollen dann die Konzeptergebnisse zur Beratung vorgelegt werden.

KN