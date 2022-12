Zwischen Holtsee und Altenhof lässt es sich jetzt besser radeln: Der neue Radweg ist fertig. Auch in Richtung Rendsburg soll sich etwas tun. Die Lücke nach Eckernförde ist mit der neuen Strecke allerdings nicht geschlossen.

Holtsee. In Holtsee geht nach Jahrzehnten ein Wunsch in Erfüllung: Der Radweg entlang der Kreisstraße 14 ist fertig. Mit der fast vier Kilometer langen Trasse wird die Lücke in Richtung Eckernförde kleiner. Geschlossen ist sie dadurch allerdings noch nicht.