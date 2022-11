﻿Förde Sparkasse in Holtenau: Per Videochat zum Kundenberater

In Holtenau können Kunden der Förde Sparkasse jetzt per Videochat mit den Kundenberatern der Bank sprechen. Die neue quaderförmige Mini-Filiale auf dem Rewe-Parkplatz wurde am Freitag offiziell eröffnet. Warum die Sparkasse auf den Live-Service setzt.

Kiel. Die Förde Sparkasse hat am Freitag eine neue Filiale in Holtenau eröffnet, die fast ohne Personal vor Ort auskommt. „Diese Filialen sind unsere Antwort auf den Strukturwandel“, sagte Peter Moll, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Förde Sparkasse. Zusammen mit Coop-Vorstand Gregor Bunde, der Ortsbeiratsvorsitzenden Heidi Toscan und Regionalleiterin Anja Steenfatt durchschnitt er das rote Band.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Ortsbeiratsvorsitzende Heidi Tosca probierte den Live-Service per Videochat mit Kundenberater Jonathan Müller aus. © Quelle: Sven Janssen

Das Herzstück der kleinen quaderförmigen Filiale ist ein Raum, in dem ein großer Bildschirm im Hochformat hängt. Der Zugang erfolgt über die EC-Karte. Kommt ein Kunde herein, dann begrüßt ihn wenig später ein Kundenberater der Förde Sparkasse. Die Ortsbeiratsvorsitzende Heidi Toscan probiert es aus und blickt – ganz ohne technische Vorkenntnisse – gleich auf Augenhöhe in das Gesicht von Berater Jonathan Müller.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der betreut zusammen mit drei Kollegen diese und zwei weitere Filialen in Selent und Hohn per Videoverbindung aus der Filiale in der Holtenauer Straße in Kiel. "Dass man nur per Bildschirm verbunden ist, hat man nach ein paar Augenblicken vergessen", sagt Toscan. In einem zweiten Raum sind nach Terminvereinbarung auch weiterhin persönliche Beratungsgespräche vor Ort möglich.

Förde Sparkasse: Neuer Filaltyp statt Rückzug aus der Fläche

„Wir sind der festen Überzeugung, dass nicht der Rückzug, sondern der Ausbau dieses Konzepts der richtige Weg für unsere Region ist“, sagt Moll. „Gemeinsam mit weiteren regionalen Partnern wollen wir die Nahversorgung weiter stärken.“ So hätten bereits Bürgerämter, Kreis- und Amtsverwaltungen und weitere Dienstleister aus der Region ihr Interesse an einer Integration geäußert. Zu den Investitionskosten des neuen Filialkonzeptes wollte sich die Sparkasse nicht äußern. Die Filialen seien aber ein klares Bekenntnis zur Präsenz in der Fläche.