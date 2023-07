﻿Thomas Steiger ist der neue Chef der Arbeitsagentur in Neumünster

Neumünster. Die Agentur für Arbeit in Mittelholstein erhält zum 17. Juli einen neuen geschäftsführenden Vorstand. Thomas Steiger wechselt von einem Jobcenter in Hamburg auf den Chefsessel der Arbeitsagentur in Neumünster, die für die Stadt und den Kreis Rendsburg-Eckernförde zuständig ist. Der 55-Jährige ist nach Angaben der Arbeitsagentur Volljurist und löst Michaela Bagger ab, die die Agentur seit Januar 2016 geleitet hat.

Als besonderes „Herzensanliegen“ gibt Thomas Steiger für seinen neuen Posten die Integration von Geflüchteten an. Für den regionalen Arbeitsmarkt wolle er seinen Kolleginnen und Kollegen in der Beratung unterstützen, um für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie auch die Akteure aus der Wirtschaft „verlässlicher Ansprechpartner“ vor Ort zu sein. Seine Schwerpunkte seien die Herausforderungen dieser Zeit: Transformation und Arbeitskräftebedarf und die Qualifizierung und Integration in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt.

In diesem Zusammenhang sagt Thomas Steiger: „Ich unterstütze die in der Gründung befindliche virtuelle Jugendberufsagentur im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Jugendliche ohne Schul- oder Berufsabschluss können wir uns nicht leisten. Sie sind die dringend benötigten Fachkräfte von morgen.“

Steiger bringt Erfahrungen aus der Jugendberufsagentur Hamburg mit

Der Übergang von der Schule in den Beruf müsse für die jungen Menschen noch besser gestaltet und begleitet werden, betont Steiger. Dafür sei die gute Zusammenarbeit in der Jugendberufsagentur nach seinen bisherigen beruflichen Erfahrungen ein wichtiger Baustein.

Für seine Schwerpunkte an der neuen Wirkungsstätte bringt Thomas Steiger einige Erfahrungen mit. Der 55-Jährige ist seit 2002 bei der Bundesagentur für Arbeit und war zuletzt beim Jobcenter Team Arbeit Hamburg als Geschäftsbereichsleiter. Dazu gehörten auch die Jugendberufsagentur Hamburg und ein Projekt zur Begleitung von geflüchteten Menschen in den Arbeitsmarkt.

Michaela Bagger ist seit Januar 2016 Leiterin der Agentur für Arbeit Neumünster und wechselt jetzt in die Bundeszentrale nach Nürnberg. © Quelle: Florian Sötje

Die bisherige Chefin der Agentur wechselt, so die Mitteilung der Behörde, für eine Projektarbeit für zwei Jahre in die Zentrale der Bundesagentur für Arbeit nach Nürnberg. „Ich war mit Herzblut dabei und hatte das große Glück, mit vielen kompetenten und engagierten Netzwerkpartnerinnen und -partnern zu arbeiten“, bilanziert Michaela Bagger ihre Zeit in Neumünster. Die Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus hätten sie hervorragend unterstützt und sie sei überzeugt, dass auch unter der neuen Leitung die Erwartungen der Agierenden auf dem Arbeitsmarkt erfüllt werden könnten.

