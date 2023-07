﻿Neumünster: Fraktion läuft Sturm gegen Windkraft in Schönbek und Loop

Neumünster/Schönbek. Das Unternehmen Energiequelle Bremen will einen Windpark im Bereich der Gemeinden Schönbek und Loop bauen. Im Juli 2020 hat die Firma den Antrag für das Vorhaben mit fünf Windkraftanlagen an der A 7 eingereicht. Baustart soll Mitte 2024 sein. Das Projekt ist nicht unumstritten – jetzt macht eine Ratsfraktion in Neumünster viel Wind um das Vorhaben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während in den Standorten Schönbek und Loop eine große politische Mehrheit hinter den Windkraftanlagen rund um die Kreisstraße 71 steht, sind die Anlagen vor allem den beiden Bürgerinitiativen Energieverstand in Neumünster und Windverstand Mühbrook ein Dorn im Auge. Nun äußert auch die Ratsfraktion der Bürger für Neumünster erhebliche Bedenken gegen die Windkraftanlagen und will durch Anträge erreichen, dass die Stadt Neumünster etwas unternimmt.

Windpark Loop und Schönbek: 2022 wurden Rotmilane gesichtet

Vor mehr als einem Jahr war bekannt geworden, dass es im Bereich einer der fünf geplanten Windkraftanlagen Rotmilane gibt. Dieser Greifvogel ist streng geschützt. Im dritten Quartal 2022 ließ das Unternehmen eine sogenannte Raumnutzungserfassung für Rotmilane und Seeadler erstellen. Öffentlich ist das Ergebnis nicht gemacht worden. Schönbek und Loop hatten 2022 zudem dem neuen Anlagentyp Nordex N 149 zugestimmt, weil der im Ursprungsantrag vorgesehene Typ Enercon 147 auf dem Markt nicht mehr lieferbar ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alle fünf Windkraftanlagen werden bis zu 200 Meter hoch sein. Schönbeks Bürgermeister Dominik Zett betonte nach seiner Wiederwahl im Juni 2023, dass er mit einem Baubeginn im Jahr 2024 fest rechne. Es sei eines der großen Projekte in Schönbek in der kommenden Amtszeit von fünf Jahren.

Die Fraktion Bürger für Neumünster hat bei Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger den Antrag gestellt, dass sich der Ausschuss für Bauen, Stadtplanung und Umwelt am Mittwoch, 5. Juli, sowie die Ratsversammlung am Dienstag, 11. Juli, mit dem Windpark befassen sollen. Fraktionschef Jürgen Joost sagte, dass er ein klares Bekenntnis der Stadtpolitik erwarte. Der Ratsherr fragte: Stehen der Schutz von Mensch, Tier- und Landschaft sowie der uneingeschränkte Erhalt des Landschaftsraumes an erster Stelle in unserer Stadt oder die Durchsetzung einer ideologiegetriebenen Brechstangenpolitik von Bundes- und Landesregierung?

Wird die Stadt Neumünster gegen die Windkraftanlagen vorgehen?

Die Ratsfraktionen Bürger für Neumünster stehe entschieden auf der Seite der Menschen und für Natur- und Umwelt. Die Windkraftanlagen stünden hingegen für die rücksichtslosen Exzesse eines lobbygesteuerten und irregeleiteten energiepolitischen deutschen Sonderwegs, der keine Rücksicht auf Verluste nehme und über den ganz Europa den Kopf schüttele, so Joost. Im Antrag heißt es unter anderem: Die Ratsversammlung erklärt den Wert des Naherholungsgebietes Einfelder See sowie den Schutz und die Vernetzung der Naturschutzgebiete Dosenmoor, Einfelder See und Großes Moor bei Loop-Dätgen sowie den Artenschutz insbesondere für bedrohte Großvögel und Fledermäuse zum übergeordneten städtischen Interesse. In einem Zusatz heißt es, die Stadt soll gegen die Planungen rechtlich vorgehen.

Karte-Windpark-Loop-Schoenbek_07-23 © Quelle: Ralf Bassen

Bernd Michel von der Bürgerinitiative Energieverstand beklagte, dass es nach wie vor keine Informationen über den Verfahrensstand gebe. Michel, der mit seiner Initiative erfolglos gegen den Windpark an der A 7 bei Loop Sturm gelaufen ist, wies nochmals auf die Gutachten der Stadt Neumünster und des Naturschutzbunds Deutschland hin. Beide halten die Windräder im Biotopverbund Dosenmoor, Einfelder See, Großes Moor für unverantwortlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Bereits Ende 2021 hatte Joost sich in der Ratsversammlung sehr kritisch zu diesem Projekt geäußert. Bernd Michel, Vertreter der Bürgerinitiative, hatte bei der Kommunalwahl übrigens für die Bürger für Neumünster kandidiert.

KN