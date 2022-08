﻿Neun Kandidaten für den Seniorenbeirat in Kronshagen stellen sich vor

Sprachrohr für die Belange der Älteren – das ist der Seniorenbeirat in Kronshagen. Neun neue Kandidaten für das Ehrenamt stellen sich im Bürgerhaus vor. Wie wird das Gremium gewählt?

Kronshagen. Der Seniorenbeirat in Kronshagen wird per Briefwahl gewählt. Am Mittwoch, 10. August, stellen sich neun Kandidatinnen und Kandidaten ab 15.30 Uhr im Bürgerhaus, Kopperpahler Allee 69, vor. Bis Donnerstag, 15. September, können Wahlbriefe im Rathaus, Kopperpahler Allee 5, abgegeben werden.

Der jetzige Vorsitzende Uwe Hartwig kündigte an, erneut für den Posten des Chefs zu kandidieren. Mit ihm stellen sich Beate Brandt, Ralf Hagemann, Sabine Klinkowski, Maren Lorenz, Elisabeth Ratzow, Peter Schmidt, Christian Teufel und Evelyn Ufer zu Wahl.