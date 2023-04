﻿Schöne Aussichten nach Corona: Jugendherberge in Eckernförde kann endlich durchstarten

Eckernförde. Sie rappeln sich auf: Nachdem durch die Coronakrise viele Übernachtungen und Klassenfahrten gestrichen werden mussten, sind die Jugendherbergen in Schleswig-Holstein wieder gut belegt. Das berichtet der Eckernförder Herbergsvater Gregor Steinhardt (38). „Wir sind so gut wie ausgebucht. Auch fürs nächste Jahr ist schon knapp die Hälfte unserer Betten vergeben.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese Entwicklung sorgt für große Erleichterung: Während der Corona-Pandemie hatten die Herbergen unter niedrigen Besucherzahlen gelitten. Jetzt machen allerdings Energiekrise, Inflation und Fachkräftemangel dem Landesverband Nordmark des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) zu schaffen.

Doch die Herbergseltern wollen an dem Ziel festhalten, bezahlbare Unterkünfte anzubieten. „Wir wollen ein Zuhause auf Zeit bieten, das bezahlbar ist“, sagt Herbergsmutter Jennifer Steinhardt. „Damit sich die Familien den Besuch auch weiterhin leisten können. Man darf einfach nicht vergessen, für wen wir das hier machen. Das sind die Kinder.“

Nur noch vereinzelt sind Zimmer in der Jugendherberge Eckernförde frei

Jennifer Steinhardt ist gelernte Hotelfachfrau. Mit ihrem Mann Gregor, Koch und Küchenmeister, leitet sie die Einrichtung seit drei Jahren. „Genau zu Beginn der Corona-Pandemie hatten wir das Haus übernommen“, berichtet die 35-Jährige. „Zu Beginn des vergangenen Jahres haben wir zunächst Geflüchtete aufgenommen und sind erst dann in die Saison gestartet. Das ist jetzt also unser erstes richtig normales Jahr hier im Haus.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und das bedeutet: viele Gäste. Nur vereinzelte Zimmer für zwei bis drei Nächte seien jetzt noch frei. „In der Vorweihnachtszeit haben wir allerdings noch Kapazitäten etwa für Chöre oder Familien, die einen Anti-Stress-Auszeit brauchen.“

Sie ist nahezu ausgebucht: die beliebte Jugendherberge in Eckernförde. © Quelle: Andrea Bracht

Die Steinhardts wollen beim Betrieb der Jugendherberge in Eckernförde einen Fokus auf Nachhaltigkeit setzen. Sie haben in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund eine Streuobstwiese angelegt, bald soll ein Falterbeet vor dem Haus entstehen. „Wir wollen den Kindern vermitteln, dass ein Apfel mit einem Makel nicht weggeworfen werden muss, sondern dass man da zum Beispiel Apfelmus draus kochen kann.“ Zudem versuche mal, regional einzukaufen. „Den Honig bekommen wir vom Imker und das Fleisch vom Metzger. Für Käse holen wir gerade Angebote ein.“ Backwaren beziehen die Herbergseltern lokal und gleichen die Mehrkosten dadurch aus, dass es manchmal Brot statt Brötchen gibt. „Das nennen wir den Handwerkstag. Wir erklären es den Kindern, und das kommt gut an.“

Zu Gast in der Jugendherberge Eckernförde: Unterkunft wie im Hotel, nur anders

Hauptsächlich nutzen Schulklassen in die Herberge, gefolgt von Musik- und Sportgruppen, in den Ferien auch Familien und Einzelgäste. „Radfahrer kommen gern zu uns und bleiben für eine Nacht, bevor es am nächsten Morgen weitergeht“, erzählt die Herbergsmutter. Die Zimmer sind mit bis zu sechs Personen ausgelegt. Dazu kommen Aufenthaltsräume, Seminarräume (mit Meerblick) und eine großzügige Außenanlage. Man kann Grillabende buchen, Vollpension mit Lunchpaket und warmes Abendessen, auf Wunsch auch vegan. Also wie im Hotel – nur ein bisschen anders.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn in der Jugendherberge von Eckernförde bezieht man sein Bett selbst und zieht es auch wieder ab vor der Abreise, fegt einmal durchs Zimmer und bringt den Müll raus. Nach dem Essen wird das Geschirr von den Kindern abgeräumt. „Wir wohnen hier für einen bestimmten Zeitpunkt mit vielen Menschen zusammen“, sagt Steinhardt. „Damit das harmonisch funktioniert, haben wir hier kleine Regeln.“ Zum Beispiel die Nachtruhe ab 22 Uhr.

Die vegane Sauce Bolognese ist der Renner in der Jugendherberge Eckernförde

Danach gefragt, lacht Pastor Roland Arndt. Mit 43 Konfirmanden aus der Kirchengemeinde Rosengarten ist er gerade mit Diakonin Cornelia Hobach vor Ort. Neun Tage lang bekommen die Jugendlichen Unterricht und feiern in der Herberge Andacht und Abendmahl. Am Ende der Reise steht die Konfirmation. Fünf der Anwärter haben sich während ihres Aufenthalts an der Steilküste taufen lassen. Pastor Arndt hebt die Lage, die Sauberkeit und die Stimmung in der Herberge hervor – es sei ein „Wohlfühlort“.

Ganz angetan ist Pastor Arndt von der Küche: „Ich war noch nie in einer Einrichtung, wo einfach alles geschmeckt hat.“ Der Renner sei die vegane Sauce Bolognese. Kleiner Tipp: Wer zunächst noch kein Zimmer in der Herberge mehr bekommen sollte, kann sie sich zu Hause nachkochen. Das Rezept wird gern weitergegeben.