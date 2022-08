﻿Neustart nach Corona: „Platt op Gut Knoop“ in Altenholz geht in die Verlängerung

Ende Januar 2020 (ja, 2020!) tritt Autor und Milchbauer Matthias Stührwoldt in der Reihe „Platt op Gut Knoop“ in Altenholz auf. Was damals niemand ahnt: Es wird lange dauern, bis die beliebte Veranstaltungsreihe fortgeführt werden kann.

Corona hat auch die Veranstaltungen von „Platt op Gut Knoop“ im Herrenhaus in Altenholz ausgebremst. Nun hoffen die Veranstalter Sonja und Karl-Heinz Langer auf bessere Zeiten.

Altenholz. Sie machen jetzt einfach damit weiter, wozu sie im Jahr 2020 wegen Corona nicht mehr kamen: Karl-Heinz und Sonja Langer laden wieder ein zu „Platt op Gut Knoop“. Am Donnerstag, 25. August, wollen Sabine Kaack und Ben Heuer ab 19 Uhr „Dor bün ick tohuus“ präsentieren.

Die Nortorferin Sabine Kaack wurde durch die Fernsehserie „Diese Drombuschs“ bekannt. Musiker Ben Heuer ist erstmals dabei. Er spielte unter anderem auf der Bühne mit Abi Wallenstein, Steve Baker, Marc Breitfelder und Georg Schroeter.

„Platt op Gut Knoop“ in Altenholz: Zwei Jahre Pause durch Pandemie

Mit Sabine Kaack wird Heuer laut Ankündigung „neues musikalisches Terrain“ betreten. Er zeigt seine Kunst in alten Weisen und in der atmosphärischen Begleitung, die er eigens für dieses Treffen komponiert hat.

Doch wer hätte Anfang 2020 gedacht, dass Fans des Plattdeutschen bis August 2022 warten müssen, um die beiden in der zweiten Veranstaltung der Reihe „Platt op Gut Knoop“ zu hören? „Wir haben das Programm von 2020 zwei Mal verschoben“, sagt Sonja Langer. Damit verbunden waren viele Telefonate und Briefe. Der Neustart jetzt: Er ist auch ein Testballon.

Veranstaltungsreihe „Platt op Gut Knoop“ in Altenholz: Was Platt als Sprache auszeichnet

Etwa 80 Abonnenten hat die Reihe „Platt op Gut Knoop“ in Altenholz. Hinzu kommen jene, die einzelne Veranstaltungen besuchen. Doch warum ist Platt, diese charmante, aber immer seltener gesprochene Sprache, es wert, weiter gepflegt zu werden? „Platt ist eine wunderbare Sprache“, meint Karl-Heinz Langer. „Platt gibt es seit 1000 Jahren, es verbindet uns mit den Vorfahren.“ An seinem plattdeutschen Lesekreis in Bordesholm nehme sogar eine interessierte Frau aus Nicaragua teil.

Sabine Kaack und Ben Heuer mussten wegen der Corona-Pandemie lange auf den Auftritt in Altenholz warten. © Quelle: Jörg Hemmen / hfr

Dabei sprachen Langers Eltern gar kein Platt. Aber er lernte es im Umfeld auf dem Dorf und dann bei der Landjugend. Später war er unter anderem bei der Niederdeutschen Bühne und der Preetzer Bühne aktiv.

Nicht nur „Platt op Gut Knoop“: Karl-Heinz Langer ist vielseitig unterwegs

Als Regisseur inszenierte Langer bei der Niederdeutschen Bühne Kiel zuletzt das norwegische Stück „Elling“ um zwei „mental auffällige Freunde“, die in die Freiheit entlassen wurden. Und der vielseitige Mann trat im Juli auch im Rahmenprogramm zum Schleswig-Holstein Musik Festival 2022 in Neumünster auf. Dort präsentierte er „Johannes Brahms und Klaus Groth – Eine norddeutsche Künstlerfreundschaft“ in der Vicelinkirche, mit musikalischer Begleitung.

Neustart in Altenholz: Dies ist das Programm von „Platt op Gut Knoop“

Das weitere Programm von „Platt op Gut Knoop“ in Altenholz, Beginn jeweils donnerstags um 19 Uhr: Am 22. September kommt Achim Kußmann mit „Een beten mall in’ Kopp“. Doch trifft „mall“ wirklich immer nur auf die anderen zu? Achim Kußmann ist unter anderem auch Schauspieler bei der Impro-Gruppe „Duo Lamäng“. Und als Autor und Poetry-Slammer unterwegs.

Am 20. Oktober präsentieren Karl-Heinz Langer und Rainer Schwarz „An Heben seil de stille Maan“. Es geht um Klaus Groth, der als einer der großen plattdeutschen Autoren des 20. Jahrhunderts gilt.

Warum Klaus Groth wichtig fürs Plattdeutsche war

„Klaus Groth hat sich im 19. Jahrhundert für die plattdeutsche Sprache eingesetzt“, erklärt Karl-Heinz Langer. Er bietet Einblicke in das Werk von Groth, der 1819 in Heide im Herzogtum Holstein zur Welt kam. Dieser habe die „plattdeutsche Sprache in die neuere Literaturgeschichte eingebracht“. Rainer Schwarz trägt dazu Lieder nach Gedichten von Klaus Groth vor.

Gerd Spiekermann sorgt am 24. November mit „Nich mit mi!“ für das Finale von „Platt op Gut Knoop“ in Altenholz. Der Hamburger, der eigentlich aus der Wesermarsch stammt, bringt Erinnerungen aus Kinder- und Jugendzeiten mit. Er erzählt aber auch von der kinderreichen Familie und dem Unruhestand, den er jetzt genieße.

Veranstaltungsreihe "Platt op Gut Knoop": Bestellung von Einzelkarten (15 Euro) für die Abendkasse bei allen Veranstaltungen unter Tel. 04322/5528858. Vorverkauf bei Famila in Altenholz und der Buchhandlung Almuth Schmidt in Kiel-Friedrichsort.