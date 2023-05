Neuwittenbeck: Agrar-Oldtimer locken viele Besucher nach Gut Warleberg

Neuwittenbek. Großer Andrang am Pfingstsonntag auf Gut Warleberg: Dort präsentierten stolze Besitzer zwischen 11 und 16 Uhr rund 150 Oldtimer-Traktoren. Anlass war das 25-jährige Bestehen des „Agrar Oldtimer Club Dänischer Wohld“, dem immerhin auch 24 Frauen angehören. Bei schönstem Wetter zog das Treffen zahlreiche Zuschauer an.

Historische Trecker? Moment mal: Thomas Kähne aus Owschlag sagt, er habe einen Haifisch dabei. Stimmt tatsächlich: Wer sich den grünen Trecker von vorne anschaut, blickt in ein ziemlich gefräßig wirkendes Haifisch-Maul in Grün und Weiß. Tatsächlich ist es ein Güldner ALD 10, luftgekühlt, Baujahr 1957, erklärt der Trecker-Besitzer. Mit 15 PS tuckere er damit von Oldtimer- zu Oldtimer-Veranstaltung. Thomas Kähne hat seinen Trecker einfach, weil es ihm gefällt. Allerdings hatte sein Großvater einen kleinen Hof – ein Bezug ist da.

Neuwittenbek: Viele historische Trecker auf Gut Warleberg

Alfred Monreal hatte einen Landmaschinenbetrieb. Er ist mit einem Lanz Bulldog nach Gut Warleberg in Neuwittenbek getuckert. Bei dem ist zum Beispiel der schwarze Schornstein vorne auffällig. Der Trecker ist Baujahr 1945. Alfred Monreal erwarb ihn 1975 von der mittlerweile geschlossenen „Kanalschänke“ Landwehr. Auch Tochter Maike Monreal (47) pflegt das Hobby, ist mit ihrem historischen Trecker auf Gut Warleberg in Neuwittenbek dabei.

Karsten Koch, Vorsitzender des „Agrar Oldtimer Club Dänischer Wohld“, ist mit seinem Vorstand überwältigt vom Zuspruch beim Jubiläumsfest. „Das älteste Fahrzeug ist von 1939, aus Kaltenhof“, sagt er. Die jüngsten Fahrzeuge stammen aus den 1980er-Jahren. Er selbst ist Sohn und Enkel eines Landwirtes. Die meisten Fahrzeuge auf Gut Warleberg gehörten Hobbyfahrern, erklärt er. Viele seien von Hand restauriert, alle haben TÜV. Auch Hausherr Henrik Buchenau hat seine Freude an dem großen Treffen, sagt: „Schön, so ein Stück Zeitgeschichte.“

Celine Walter (23) kam durch ihren Freund zum Hobby mit den historischen Treckern. © Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Celine Walter aus Ottendorf dürfte mit ihren 23 Jahren zu den jüngsten gehören, die in Neuwittenbek beim Jubiläum des „Agrar Oldtimer Club Dänischer Wohld“ dabei waren. Sie kam über ihren Freund zum Hobby – der ist natürlich auch mit seinem Trecker nach Gut Warleberg getuckert. Celines Trecker ist Baujahr 1965 und fährt etwa 20 km/h. „Wir machen immer Ausfahrten als Familie“, erzählt sie. Mit ihren Oldtimern helfen sie aber auch anderen Landwirten bei der Ernte: „Die sind viel in Betrieb.“

Mike Hoop aus Gettorf ist mit einem McCormick International – kurz IHC – in Neuwittenbek auf Gut Warleberg dabei. Sein Vater war Landwirt, hatte ein baugleiches Modell. Hoops Fahrzeug „war ein Strandtrecker, der 13 Jahre ungenutzt in einer Scheune stand“. So habe er auch ausgesehen. Eineinhalb Jahre lang hat er daran gearbeitet: „Man wird nie fertig.“

Mit dem Trecker in den Urlaub

Ein Hingucker ist auch ein auffälliges Gespann: ein roter Hanomag mit 40 PS, an dem ein ebenfalls roter Anhänger einer Feuerwehr hängt. Hinten auf den aufklappbaren Türen steht „Porsche Diesel“ und „Öltimer on Tour“. Besitzer Gerd Thode gehört nämlich zum Verein der „Öltimer Sehestedt“. Vorher hatte er schon zwei andere Trecker. Aber mit diesem sieben Meter langem Gespann fahre er am liebsten. Kein Wunder: Obendrauf hat es ein Dachzelt. Gerade erst war damit auf Föhr.

Am Abend vor dem großen Treckertreffen hatte der „Agrar Oldtimer Club Dänischer Wohld“ bereits seine Gründungsmitglieder geehrt. Seit dem 15. März 1998 sind dabei: Hermann Jöhnk, Wolfgang Jöhnk, die Brüder Bernd und Wilfried Schmökel, Bernd Wiese, der Ehrenvorsitzende Heinz Mohr sowie dessen Sohn Dennis Mohr.

