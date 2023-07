Fünf neue Anlagen

Neumünster: Fraktion läuft Sturm gegen Windkraft in Schönbek und Loop

Sechs Windräder sind vom Einfelder See zu sehen – bald könnten es deutlich mehr sein. In Schönbek-Loop sind fünf Anlagen geplant. Die Fraktion Bürger für Neumünster will die Windkraftanlagen verhindern.