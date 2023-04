Die CDU in Noer hat ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am 14. Mai nominiert. Bürgermeisterin Sabine Mues stellt sich für weitere fünf Jahre im Amt zur Verfügung.

Noer. Die CDU in Noer hat ihr Team für die Kommunalwahl am 14. Mai zusammengestellt: Junge und erfahrene, alteingesessene und zugezogene Kandidatinnen und Kandidaten wollen für die CDU die Gemeindepolitik in Noer gestalten. Bürgermeisterin Sabine Mues tritt dabei für weitere fünf Jahre in ihrem Amt an.