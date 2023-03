﻿Endlich wieder Rennen: Seifenkisten sausen in Noer den Hang hinab

Drei Jahre lang ging nix, doch nun war es wieder so weit: In Noer im Ortsteil Lindhöft starteten um die 50 Seifenkisten den Hang hinunter. Viele Besucher waren bei der Veranstaltung dabei.

Noer. Endlich: Nach einer einer dreijährigen Pause wegen der Corona-Pandemie starteten am Sonnabend im Noerer Ortsteil Lindhöft wieder tollkühne Piloten in Seifenkisten und rasten mehr oder weniger schnell den Strandweg hinab. Nach Angaben von Veranstalter Janko Sprenger hatten sich 54 Starter angemeldet, darunter auch sechs Mädchen. Es ist eine Veranstaltung mit Kultstatus.

Hinter dem Projekt steht die Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung Jochen Sprenger aus Kronshagen. Es gab zwei Altersklassen: von acht bis elf Jahre und Jugendliche ab zwölf Jahren. Ein Großteil der Teilnehmenden komme aus den Einrichtungen der „Kinder- und Jugendhilfe Jochen Sprenger“, erklärt Janko Sprenger. Diese betreue Kinder mit schweren Schicksalen in drei Einrichtungen mit schulähnlicher Struktur.

Noer: Erstes Rennen nach Corona

Am Sonnabend waren nach der Corona-Pause 54 Seifenkisten am Start in Noer – eine kreativer gestaltet als die andere. Die ersten Seifenkisten entstanden einst im Rahmen eines Projektes der „Kinder- und Jugendhilfe Jochen Sprenger“. Sie sausten erstmals 2014 den Strandweg hinab. Der „Blaue Blitz“, die erste Seifenkiste, ist auch diesmal wieder am Start. Auch einige neue Seifenkisten sind dabei.

Jeremy (13) und Shawn (12) stehen gerade etwas bedröppelt auf der Startwiese in Lindhöft: Ihre Seifenkiste ist eine von mehreren, die durch den Tüv gefallen ist. Aber vielleicht lässt sich die Kiste noch rechtzeitig in Schuss bringen? Klar ist jedenfalls, dass die Ausfälle die Startstrategie durcheinander wirbeln: Diese Ankündigung der Organisatoren sorgt für fröhliches Gelächter.

Nun eröffnet statt der „Heidelbeere“ eben der „Frosch“ das Rennen in Noer. Es folgt der Porschekiller – ein Fahrrad mit gleich vier Rädern, souverän gesteuert von Luca (12). Dann kommt auch schon die verspätete Heidelbeere mit Dennis am Steuer. Und es geht weiter: Eine Seifenkiste nach der anderen rollt vom Startpodest über die Holzrampe den Strandweg hinunter. Einige eher beschaulich, andere geradezu rasant.

Ging auch an den Start: der "Porschekiller", der von Luca (12) gesteuert wurde. © Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Damit nichts schiefgeht in Noer, gibt es bei dem Seifenkisten auch Streckenposten. „Wir gucken, dass keiner auf der Straße ist, wenn eine Seifenkiste kommt“, sagt Helferin Simone. Gerade saust ein gelbes Auto vorbei, in dem Joris sitzt. Der ist am Ende der etwa 600 Meter langen Strecke im Strandweg Lindhöft aber nicht so ganz zufrieden mit seiner Leistung.

Shane (8) sitzt in einer Seifenkiste mit dem Kennzeichen „RD SP OH“. Er hat ein klares Ziel: „Ich möchte einen Pokal gewinnen.“ So ganz klappt das am Ende nicht in Lindhöft, was ihn spürbar ärgert. Aber nächstes Jahr gibt’s die nächste Chance!

Lindhöft: Es geht den Strandweg hinunter

Dann kommt der „Blaue Blitz“ den Strandweg in Noer hinunter – und zwar rasant! Kein Wunder, dass Steuermann Dennis (12) am Ende der etwa 600 Meter langen Strecke ganz zufrieden ist. „Ich war so fix unterwegs, dass ich zum Schluss eine Vollbremsung machen musste“, sagt er. Für ihn fühlte sich die Fahrt an, als ob er ein echter Rennfahrer sei.

Auch die verspätete Heidelbeere rollt den Hang hinunter. Der Steuermann der „Roten wilden Hilde“ singt bei seiner Abfahrt laut „die Feuerwehr ist da“. Endlich wieder Seifenkistenrennen: Die Menschen haben Spaß daran.