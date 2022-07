Die Bauschilder an der Reeperbahn weisen auf das Projekt Nooröffnung hin. Doch bis die ersten Bagger anrollen, wird es noch einige Zeit dauern.

Eckernförde. Bauschilder stehen schon seit Langem am Zaun des Stadtentwicklungsgebiets Nooröffnung. Doch Bagger sieht man keine. Stillstand bedeutet dies für das komplexe Projekt jedoch nicht, betont der Erschließungsträger Big Städtebau. Im Hintergrund laufen die Vorbereitungen. Und vom Land wird noch in diesem Jahr ein Förderbescheid in Millionenhöhe erhofft.

„Wenn die Bewilligung da ist, werden die Bauleistungen ausgeschrieben“, erläutert Daniel Kreutz, der neue Projektleiter für die Nooröffnung seitens der Big Städtebau. Schon in den nächsten Wochen laufen nach seinen Angaben vorbereitende Arbeiten. In Kooperation mit den Stadtwerken SH werden am Steindamm wichtige Leitungen umverlegt. Dazu muss der anliegende Parkplatz vorübergehend gesperrt werden, um die Baustelle einrichten zu können.

Ostsee-Verbindung in Eckernförde erlebbar machen

In Sachen Nooröffnung sind die Eckernförder das Warten längst gewohnt. Immer wieder war der Baustart für das neue Quartier am Innenhafen verschoben worden. Als Besonderheit soll hier eine Wasserfläche die ursprüngliche Verbindung zwischen Noor und Ostsee wieder erlebbar machen. Am Rand zur Innenstadt sollen bis zu 150 Mietwohnungen entstehen. Mindestens 25 Prozent davon sind als geförderter Wohnungsbau vorgesehen – für kleine Mieten.

Doch während in Eckernförde bezahlbare Wohnungen immer knapper werden, lässt die Nooröffnung auf sich warten. Der Grund liegt insbesondere in der Komplexität des Projekts. So sind laut Kreutz umfangreiche Prüfungen für den Straßenbau – die Reeperbahn wird auf den Steindamm verschwenkt – , die Wasserfläche und den Durchlass zum Hafen erforderlich. Aus Küstenschutzgründen kann es keine freie Verbindung zwischen Noor und Ostsee geben, wie sie noch vor der vorigen Jahrhundertwende existierte.

Zwei Jahre für die Erschließungsarbeiten in Eckernförde

Für die Erschließung des Baugebiets rechnet Kreutz mit einer Bauzeit von zwei Jahren. Wann sie beginnt, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Der zunächst Wichtigste: die Förderzusage seitens des Landes. Dann kann die Ausschreibung der Gewerke folgen, die aufgrund der Größe des Projekts europaweit erfolgen muss. Läuft alles nach Plan, rechnet der Projektleiter mit einem Beginn der Tiefbauarbeiten für die Erschließung in der ersten Jahreshälfte 2023.

Parallel zur Ausschreibung soll die Auswahl der Bauträger für den Hochbau laufen. Bauträger können sich für eines der drei Teilgebiete der Nooröffnung bewerben oder für das gesamte Areal. Nach der Erschließung soll der Hochbau starten. Eine Prognose für die Fertigstellung der kompletten Nooröffnung will Kreutz nicht wagen. Zu groß seien aktuell die Unwägbarkeiten in der Baubranche, sagt der Projektleiter. „Wir warten erstmal die Angebote ab.“

Hochwasserschutz gewinnt an Relevanz in Eckernförde

Bis die ersten Häuser an der Nooröffnung stehen, wird es also noch dauern. Warum sich das Vorhaben, dessen erste Bebauungspläne bereits 2010 angeschoben wurden, solange hinzieht, hatte zuletzt der damalige Bürgermeister Jörg Sibbel erläutert. Zunächst hatten sich Aldi und Markant aus dem Sanierungsgebiet zurückgezogen, was eine Neuplanung erforderte. Dann gab es andere Entwicklungen zum Standort Kino mit Verbrauchermarkt, die jetzt auf dem Skatepark verwirklicht werden sollen. Hochwasserschutz, der mit Blick auf den Klimawandel an Relevanz gewonnen hat, aber auch Fragen zu Denkmalschutz, Lärmemissionen und Artenschutz mussten ebenfalls abgeklärt werden.