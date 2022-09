﻿Nord-Ostsee-Kanal: Autos können an Fährstelle Nobiskrug nicht übersetzen

Technische Probleme am Anleger

Die Fährstelle Nobiskrug ist am Mittwoch für Fahrzeuge gesperrt. Die Fähren über den Nord-Ostsee-Kanal können nur Fußgänger und Radfahrer nutzen.

Autos kommen an der Fährstelle Nobiskrug in Rendsburg am Mittwochabend bis auf Weiteres nicht mehr über den Nord-Ostsee-Kanal. Die Anleger auf dem östlichen Kanalufer sind gesperrt. Fußgänger und Radfahrer haben mehr Glück als die Autofahrer.

