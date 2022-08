Das Hamburger Traditionsschiff „Cap San Diego“ hat am Freitagabend im Kreishafen Rendsburg festgemacht. In den kommenden Tagen ist die Besichtigung des größten fahrtüchtigen Museumsfrachters in Kiel möglich – und anschließend die Mitfahrt auf der Rückreise durch den Nord-Ostsee-Kanal.

Rendsburg. Fast majestätisch glitzert der weiß-rote Rumpf der „Cap San Diego“, als die Abendsonne durch die Wolkendecke am Nord-Ostsee-Kanal bricht. Von Wasserfontänen der Feuerwehr begrüßt, macht das Hamburger Traditionsschiff am Freitagabend im Kreishafen von Rendsburg fest. Am Sonnabend geht es weiter nach Kiel, wo der Stückgutfrachter bis Donnerstag, 11. August, liegen wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Begleitet von den SFK-Schleppern „Falckenstein“ und „Holtenau“, ist es die erste Kanalpassage der „Cap San Diego“ seit drei Jahren. Entsprechend würdig empfing die Feuerwehr Rendsburg den größten fahrtüchtigen Museumsfrachter der Welt mit Wasserfontänen.

Das knapp 160 Meter lange Schiff in die richtige Anlegeposition zu bekommen, gestaltete sich dabei durchaus schwierig. Rund eine Stunde dauerte es, ehe die „Falckenstein“ die „Cap San Diego“ so dicht in Richtung Kaimauer drückte, dass sie vertäut werden konnte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Am Sonnabend, 6. August, wird das Schiff gegen 20 Uhr am Sartorikai in Kiel erwartet. Dort heißt es dann von Sonntag bis Mittwoch von 10 bis 18 Uhr Open Ship. Am Donnerstag, 11. August, geht es von Kiel wieder nach Rendsburg, am 12. August in Richtung Heimathafen Hamburg. Für diese Fahrten sind noch Tickets verfügbar.