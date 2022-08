Ungewöhnliche Töne am Nord-Ostsee-Kanal in Rendsburg: Statt der Nationalhymne des Flaggenstaats spielen Mitarbeiter der Schiffsbegrüßungsanlage bei Vorbeifahrt eines russischen Schiffs ein Friedenslied. Das sind ihre Beweggründe.

Rendsburg. „Give peace a chance“ heißt ein Hit der Beatles-Legende John Lennon. Jörg Neumann wählt ihn jetzt, wenn ein russisches Schiff die Schiffbegrüßungsanlage am Nord-Ostsee-Kanal (NOK) in Rendsburg passiert. Wie einige seiner Kollegen auch verzichtet er seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine darauf, die Nationalhymne Russlands zu spielen.

„Das würde sich falsch anfühlen“, sagt der 63-jährige Mitarbeiter des Cafés Brückenterrassen. Mit sechs Kollegen kündigt Neumann an der Schiffsbegrüßungsanlage die vorbeifahrenden Schiffe an. Seit Frühjahr werden Friedenslieder statt der sonst üblichen Nationalhymnen gespielt. Dazu bleibt die Flagge während der Vorbeifahrt auf Halbmast – anstatt nur kurz zum Gruß „gedippt“ zu werden.

Rendsburg: Mitarbeiter der Schiffsbegrüßungsanlage wollen Zeichen setzen

Jörg Neumann, ehemaliger Transall-Pilot, ist es wichtig, ein Zeichen gegen den Krieg zu setzen. Darum erklärt er über das Mikro auch, was er tut. „Manchmal klatschen die Zuschauer dann“, sagt er. Eine negative Rückmeldung, wenn „All we are saying, is give peace a chance“ aus den Lautsprechern tönt, habe er noch nicht bekommen – auch nicht von den Crews der vorbeifahrenden russischen Schiffe. Je nach Windrichtung bekommen die das Schauspiel vielleicht aber auch gar nicht richtig mit, mutmaßt Neumann.

Ähnlich reagiert sein Kollege Norbert Diesling. Der 66-Jährige hat sich für „Ein bisschen Frieden“ von Nicole entschieden. Auf ein einheitliches Vorgehen haben sich die Mitarbeiter der Schiffsbegrüßungsanlage nicht abgestimmt. Einige spielten auch weiter die russische Nationalhymne – mit der Begründung, dass die Crews nichts für den Krieg könnten. „Das kann jeder machen, wie er möchte“, sagt Diesling.

Norbert Diesling (links) und Jörg Neumann spielen bei russischen Schiffen Friedenslieder statt der Nationalhymne. © Quelle: Marc R. Hofmann

Russische Schiffe durchqueren derzeit nur selten den Nord-Ostsee-Kanal

Aktuell gehören russische Schiffe unter anderem wegen der Handelssanktionen zu den selteneren Gästen im Nord-Ostsee-Kanal. Verwehrt werden kann ihnen die Durchfahrt nicht so einfach. „Das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen von 1982 schränkt die Hoheitsrechte des Küstenstaates hinsichtlich der Schifffahrt ein, indem es das Recht auf freundliche Durchfahrt vorsieht“, heißt es dazu vom Auswärtigen Amt.

Das bedeutet, dass Schiffe internationale Seewasserstraßen wie den Nord-Ostsee-Kanal ohne Genehmigung zügig und ohne Unterbrechung durchqueren dürfen. Auferlegt werden können jedoch bestimmte Pflichten, wie etwa die Aufnahme von Seelotsen oder das Bezahlen von Kanalsteuern. Ein grundsätzliches Verbot zum Befahren des NOK hat es nur während des Ersten und Zweiten Weltkriegs gegeben.

Einschränkungen gibt es nur für Schiffe staatlicher Institutionen. Marineschiffe aus Russland brauchen etwa eine diplomatische Freigabe, die 14 Tage vor dem Einlaufen beantragt werden muss. Diese wird nach Angaben des Auswärtigen Amtes bereits seit der Besetzung der Krim vor acht Jahren nicht mehr erteilt – einer der Gründe, warum seither keine russischen Marineschiffe mehr an der Kieler Woche teilgenommen haben.

Für die Kollegen Neumann und Diesling überwiegt aber die gute Atmosphäre am Kanal. Bei Sonnenschein sind die Bänke des Cafés gut besetzt, viele Gäste kommen extra, um „dicke Pötte“ zu gucken. Viele winken, machen Fotos. Oft grüßt die Mannschaft zurück. So wie in diesem Moment, als mit der Elbsailor ein mit 158 Meter Länge und bis zu 1085 Standardcontainern verhältnismäßig großes Schiff den Kanal passiert. Dazu ertönt wie gewohnt die Nationalhymne – von Liberia.