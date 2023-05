﻿Nordmetall-Stiftung steigt aus Formel-1-in-der-Schule aus: Geht es weiter?

Hamburg/Kronshagen/Neumünster. 15 Jahre war die Nordmetall-Stiftung Hauptsponsor in vier Bundesländern im Norden für den Nordmetall-Cup, den Wettbewerb von Formel 1 in der Schule im Norden. Jetzt steigt die Stiftung aus. Schulen in Kronshagen und Neumünster sind betroffen. Wie geht es weiter?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kinder und junge Erwachsene zwischen 13 und 19 Jahren für Technik begeistern und zu einem Studium oder einer Ausbildung in einem technischen Beruf anregen: Das steht hinter dem 1999 in Großbritannien entwickelten Technologie-Wettbewerb Formel 1 in der Schule. Aktuell machen weltweit 50 Länder mit. In Deutschland organisiert die gemeinnützige GmbH Formel 1 in Schools Germany mit Sitz in Heidelberg und mit einem Büro Nord den Wettbewerb.

„Die Gründe für den Ausstieg der Nordmetall-Stiftung aus dem Technologiewettbewerb 2022 sind vielschichtig“, sagt Jessica Bönsch von der Nordmetall-Stiftung. „Für die Talentförderung einzelner Kinder war der Nordmetall-Cup ein tolles Instrument,“ resümiert sie.

Nordmetall-Stiftung will Multiplikatoren fördern

„Wir machen eine Wirkungsplanung unserer Förderung“, erläutert Bönsch. Der Wettbewerb Formel eins in der Schule „war nicht mehr passgenau“. Seit 2017 habe die Stiftung eine neue Förderstrategie für MINT-Bildung (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) entwickelt, die mehr in die Breite gehe. Multiplikatoren wie Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte und Hochschullehrkräfte sollen gefördert werden. Ebenso MINT-Projekte in Stadtvierteln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fünfter Platz bei den Bundesmeisterschaften Formel 1 in der Schule (von rechts): Keyvan (16), Béla (18), Sarah (16) und Salomé (15) zeigen die Miniatur-Rennwagen ihres Teams. © Quelle: Beate König

Die Stiftung habe zudem den Nachhaltigkeitsaspekt mit bewertet. Sie hinterfragte, ob ein Wettbewerb, der Rennsport mit hohem Kraftstoffverbrauch als Vorbild hat, in Zeiten des Klimawandels noch zeitgemäß sei. „Wir hatten auch E-Mobilität als Thema eingebracht“, berichtet Bönsch.

Vier Millionen Euro investierte die Stiftung laut eigenen Angaben über 15 Jahre in den Nordmetall-Cup. 5000 Schulkinder aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und einem Teil von Niedersachsen profitierten von der Förderung. Ein Team aus Kronshagen schaffte es bis zu den Weltmeisterschaften, Teams aus Kronshagen und Neumünster zu den Deutschen Meisterschaften. 2023 holte das Team vom Gymnasium Kronshagen Platz fünf bei den Deutschen Meisterschaften.

Lesen Sie auch

Zum Stellenwert des Wettbewerbs erklärte Elisa Gittinger von der Formel 1 in der Schule gGmbH: Schulen in Holstein investierten dafür. In Kronshagen etwa baute die Gemeinschaftsschule, in Neumünster bauten die Klaus-Groth-Schule und die Alexander-von-Humboldt-Schule Test-Rennstrecken für die Mini-Rennwagen. In Hamburg war der Wettbewerb fester Teil des Lehrplans ganzer Jahrgänge von Schülern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Formel 1 in der Schule im Norden: Der Wettbewerb geht in reduziertem Umfang weiter

Das Ende für Formel 1 in der Schule im Norden muss der Ausstieg der Nordmetall-Stiftung jedoch nicht bedeuten. „Es gibt einen Silberstreif am Horizont“, sagt Elisa Gittinger. „Es geht weiter, allerdings in reduziertem Umfang.“ Sie schätzt: „Der Übergang wird holprig.“

Die gemeinnützige Gesellschaft ist mit neuen Sponsoren für den norddeutschen Raum im Gespräch. Die MINT-Stiftung und die Körber-Stiftung zählen dazu. „Noch ist nichts spruchreif,“ sagt Elisa Gittinger. Fest stehe, dass die Mitarbeiter im Büro Nord nicht gekündigt werden müssen.

Lehrer wollen im Norden regionale Wettbewerbe von Formel 1 in der Schule initiieren

Außerdem ergriffen Lehrer die Initiative. Sie wollen den Wettbewerb auf eigene Kappe, regional, weiterführen. Es haben sich dafür Aktionskreise in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen gebildet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Nordmetall-Stiftung bot in einem Kompetenzzentrum Service für die Teams. Mit fachkundiger Unterstützung, Fräs- und 3-D-Druckern. „Das fällt jetzt weg,“ macht Elisa Gittinger klar. Dennoch könnten Teams wettbewerbsfähig sein: Wie das geht, machten im süddeutschen Raum Schulen ohne derartige Förderkulisse vor.

KN